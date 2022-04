Ismael La Rosa y Virna Flores se van del Perú para participar en proyecto internacional

Ismael La Rosa y Virna Flores anunciaron, a través de sus redes sociales, que se han embarcado en un nuevo proyecto internacional. El 6 de abril, los esposos publicaron en Instagram el mismo mensaje junto a un video mientras se embarcan a su nuevo destino, y donde, según dijeron, había una pista sobre su nueva aventura televisiva.

“¡Las despedidas nunca son fáciles! ¡Un nuevo proyecto nos lleva a otras tierras! Debemos dejar a nuestros “cachorritos”, pero se quedan en las mejores manos”, escribió el actor de “Los otros libertadores” (2021), en su publicación del 6 de abril, en alusión a sus dos hijos Varek e Ishana.

6.4.2022 | Publicación de Ismael La Rosa y Virna Flores sobre su nuevo proyecto juntos. Foto: captura Ismael La Rosa/Instagram

¿Cuál es el nuevo proyecto de Ismael La Rosa y Virna Flores?

La pista que Ismael La Rosa y Virna Flores insertaron en su reel de Instagram sería la canción “Inseparables” de Pablo Campos y Daniela Ibáñez, tema que suena como fondo musical, además de utilizarla como etiqueta.

“Muy pronto volvemos a las pantallas internacionales, juntos, porque somos #Inseparables. ¡Entusiasmados y agradecidos!” , indica la publicación.

De confirmarse, Ismael La Rosa y Virna Flores, quienes llevan 24 años de casados, serían parte de la tercera temporada del reality show de Televisa, ‘‘Inseparables’’. Programa en el que participó el modelo peruano Guty Carrera junto a su novia Brenda Zambrano.

Ismael La Rosa y Virna Flores nominados a los 100 rostros más bellos

En marzo del 2022, el portal de Instagram TC Candler & The Independent Critics incluyó a los recordados protagonistas de las telenovelas “La rica Vicky” (1997) y “Amor Serrano” (1998), Ismael La Rosa y Virna Flores como candidatos para su ranking anual “100 Most Beautiful or 100 Most Handsome Faces of 2022″.

17.3.2022 | Virna Flores nominada a 100 Most Beautiful or 100 Most Handsome Faces of 2022. Foto: TC Candler/Instagram