Christian Yaipén recuerda a su papá en el día de su cumpleaños: “Aquí seguimos tu legado”

Christian Yaipén es uno de los músicos que ha llegado a conquistar a los peruanos con su voz en cada una de las canciones del Grupo 5. Además, en sus redes sociales siempre comparte sus presentaciones con la orquesta fundada por su padre Elmer Yaipén Uypan, a quien recordó con una sentida fotografía por el día de su cumpleaños.

“Un abrazo hasta el cielo, papito lindo. Feliz cumpleaños. Aquí seguimos tu ejemplo y tu legado”, escribió el intérprete de “La subienda” junto a una fotografía donde se puede ver a su padre y al cumbiambero cuando era bebé en una piscina.

Los mensajes de sus seguidores no se hicieron esperar, ya que también saludaron al recordado ‘Faraón de la cumbia’. “Un abrazo hasta el cielo para el maestro Elmer Celestino Yaipén Uypan”, “El cielo está de fiesta. Feliz cumpleaños y un beso para el mejor de los cantantes”, “Feliz cumpleaños”, fueron algunos de los destacados.

Christian Yaipén comparte fotografía junto a su papá Elmer Yaipén. Foto: Christian Yaipén/Instagram

Cantante agradecido por ser entrenador en “La voz kids”

Tras la final de “La voz kids”, el cumbiambero utilizó sus redes sociales para felicitar al participante Angelo Villanueva, quien fue uno de los integrantes de su grupo. “Un honor para mí ser entrenador y haber llegado tan lejos con él. Como en todas las competencias, se gana, se pierde, pero eso no define el futuro de ningún niño para seguir brillando en la vida con su talento. Sigan persiguiendo sus sueños y espero ver a todos pronto en algún escenario”, escribió.

Christian Yaipén publicó tierno mensaje tras la final de "La voz kids". Foto: Christian Yaipén/Instagram

Christian Yaipén es enfrentado por Daniela Darcourt

Durante una de las ediciones de “La voz kids”, Daniela Darcourt enfrentó a Christian Yaipén por bloquearla en audición. “Miren la estupidez que ha cometido Christian por picón, porque por eso lo has hecho. Me has negado la posibilidad de estar con él (participante). Yo contigo he jugado limpio, te he prestado atención y encima en esta audición te he hecho señas para que voltearas, y me haces esto”, expresó la salsera.