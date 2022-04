Andrés Vílchez confiesa sentir “química” con Patricia Barreto: “Me causa risa y ternura”

Andréz Vílchez y Patricia Barreto estuvieron presentes en el avant premiere de “No me digas solterona 2″ y el actor comentó detalles de su amistad con la intérprete y protagonista de “Maricucha”. Durante una entrevista con La República, él reveló que entre ellos existe una química especial.

Este 3 de febrero, la producción de la mencionada película lanzó el tráiler y se viralizó al instante. La pieza audiovisual superó las expectativas del elenco. “No me digas solterona” llevó a más de 868.000 espectadores al cine y se convirtió en uno de los largometrajes peruanos más taquilleros de aquel año. “No me digas solterona 2″ promete superar a la anterior entrega.

Andres Vilchez revela el tipo de amistad que tiene con Patricia Barreto. Foto: Joel Robles / URPI-LR

Seguirá grabando “Maricucha” los siguientes meses

Este año, Andréz Vílchez tiene planeado continuar con la teleserie “Maricucha” y está abierto para nuevos proyectos a futuro.

“Vamos a terminar en un par de meses ‘Maricucha’ y después lo que venga más adelante aún no lo sé, es algo indeciso pero me encantaría hacer muchas cosas”. El actor agregó: “Estoy evaluando algunos proyectos, pero no me quiero comprometer al 100% porque tengo algunos sueños y objetivos que quiero hacer fuera. Ahorita no puedo adelantar, pero paso lento, paso seguro”.

"Maricucha" sigue en los proyectos de Andres Vilchez este 2022. Foto: América TV.

Andrés Vílchez describe su relación con Patricia Barreto

El actor fue cauteloso con los comentarios referentes a su compañera; sin embargo, pudo transmitir el cariño y admiración que tiene por ella.

“Nuestra química ha sido recién en ‘Maricucha’ porque antes no pasaba del ‘Hola, ¿qué tal, como estas?’. Ahora hemos desarrollado una amistad más allá y eso es lo bonito, pero solo recordarlo me causa risa y ternura”, dijo con emotividad por compartir otro proyecto más con Patricia Barreto.

“Hemos podido traspasar pantallas con esta química, con esta confianza, con esta seguridad, con esta complicidad. Es una complicidad que ha nacido entre nosotros dos, de confianza. Es una complicidad muy amical, para dejarlo en claro”, dijo, por si quedan dudas de su amistad en sus seguidores.