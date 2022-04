André Silva revela mala suerte en el amor: “Me han mandado a la friendzone millones de veces”

André Silva se encuentra en el mejor momento de su carrera actoral, luego de ser parte de la producción de Netflix “No mires arriba” y la teleserie peruana “Luz de luna”. Como se recuerda, un medio de comunicación confundió la nacionalidad del actor mencionándo que era “chileno” y, durante una entrevista con La República, él reveló que lo tomó con gracia.

Por otro lado, también confesó que en el ámbito amoroso, él no siempre tuvo mucha suerte. Cada vez que intentaba iniciar una relación formal con una persona, lo dejaba solo como amigo.

André Silva estuvo presente en el avant premiere de "No me digas solterona 2". Foto: Joel Robles / URPI-LR.

¿Cómo tomó la confusión de nacionalidad?

André Silva mencionó que se enteró de este error debido a un medio de comunicación chileno, pero lo tomó con gracia, incluso el actor agradeció a sus seguidores por sus comentarios en redes sociales.

“Fue muy divertido ver las redes sociales, algunos se molestaban y otros lo tomaban con humor. Yo siempre las tomo de la mejor manera, y agradecido por toda la cantidad abrumadora de mensajes positivos y desearme buenas cosas en mi carrera”, expresó el intérprete de Luz de luna, cuya segunda temporada está confirmada para este año.

André Silva tiene sentimientos encontrados tras el fin de Luz de Luna. Foto: André Silva/Instagram

¿Qué dijo André Silva sobre su vida amorosa?

El actor estuvo en el avant premiere de su nueva película “No me digas solterona 2″ y se animó a comentar detalles de su vida personal.

“Sí, me han friendzoneado millones de veces, ¿a quién no? Eso es parte de aprender. Ser soltero no significa estar solo. Tenemos gente alrededor que nos quiere, que nos ama y siempre está deseando lo mejor para nosotros y de ellos es que hay que nutrirnos para salir adelante”, indicó con mucho humor.