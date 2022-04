Yiddá Eslava anuncia cambio físico para nuevo proyecto: “Tengo que bajar 6 kilos”

Yiddá Eslava se comunica diariamente con sus seguidores y, este miércoles 6 de abril, la ex chica reality anunció que empezará a realizar una nueva obra teatral. Asimismo, reveló que, para poder lograr representar físicamente a su personaje, ella necesita bajar de peso.

¿Qué dijo Yiddá Eslava?

A través de su cuenta en Instagram, la actriz reveló que el papel que interpretará próximamente es más joven que ella, es por eso que necesita bajar 6 kilos aproximadamente.

“Les cuento que he empezado a hacer cardio, a bailar con mi hermano (...) Tengo que bajar de peso porque el personaje es más niña y la verdad me exige por todo el trote”, anunció. “¡Uy mira como estoy sudando! Hemos comenzado hoy, vamos a ver cómo nos va en las siguientes semanas. Tengo que bajar más o menos unos seis kilos para estar bien para el personaje, así que vamos con todo”, finalizó Yiddá Eslava.

Luego de varios minutos, ella grab´otra historia relatando cómo le fue en este primer entrenamiento. “Esto es mi sudor. ¿Hace cuánto no me movía? (...) Estoy llorando de la risa porque una cosa es lo que te imaginas y lo otro es lo que ves, somos unas porquerías. ¡Qué gracioso!”.

Yiddá Eslaba indignada con los saqueos al interior del país

El Perú está en medio de una crisis política y social, y es por eso que personas inescrupulosas han aprovechado este momento para delinquir; sin embargo, ha llamado la atención el robo excesivo de bebidas alcohólicas. Ante estas fechorías, la ex chica reality se cuestionó: “¿Eso es necesidad? ¿Qué son? Gente necesitada o delincuentes. Robar cerveza”, escribió.

“Hay saqueos en mercados minoristas, esa gente malandrina, gente de miércoles. Hay gente pobre que no tiene qué comer, pero esa mayoría de gente pobre son esas personas que se juntan en una olla común para alimentar a su familia, no esos asquerosos que van a robar sacos, a chorear con sus zapatillas. Me parece asqueroso. Se aprovechan”, comentó en una transmisión en vivo.