Jada Pinkett deslinda de la agresión de Will Smith a Chris Rock y asegura que exageró

Will Smith se encuentra atravesando un complicado momento luego de golpear a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar 2022 y Jada Pinkett, quien fue el blanco de la burla del cómico, habría opinado que la actitud de su esposo fue una exageración. Según indicaron medios internacionales, la conductora no quiso involucrarse y expresó que el actor tuvo una reacción muy inoportuna.

El portal UsWeekly tuvo comunicación exclusiva con una fuente cercana a los artistas, quien indicó que la pareja conversó extensamente tras el evento y ambos llegaron a la conclusión de que la agresión al comediante estuvo fuera de lugar.

“Fue el calor del momento y cometió una exageración. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él exageró”, expuso.

PUEDES VER: Will Smith ingresó a clínica de rehabilitación tras escándalo con Chris Rock y la Academia

¿Qué pasó entre Will Smith y Chris Rock?

Will Smith no soportó que Chris Rock tomara con humor la calvicie de Jada Pinkett, que se originó por una condición llamada alopecia, y no dudó en subir al escenario y abofetearlo durante la transmisión en vivo de la gala de los Premios Oscar.

La multitudinaria audiencia quedó asombrada por la inesperada respuesta del intérprete, hecho que llevó a que el tema sea comentado en todas las plataformas digitales.

Luego se difundió que el famoso comediante se rehusó a presentar cargos ante las autoridades e incluso evitó que su colega fuera arrestado luego de la agresión.

Will Smith ingresa a clínica de rehabilitación

Luego del violento episodio que protagonizó en la última edición de los Premios Oscar, Will Smith ha decidido iniciar un tratamiento para controlar su desborde de ira. El famoso actor se apoderó del escenario del conocido evento y golpeó fuertemente a Chris Rock, quien se burló de la esposa de Smith, Jada Pinkett, durante un monólogo.

El hecho ha afectado emocionalmente a la estrella de “King Richard”, quien incluso emitió una extensa carta de disculpas a la Academia y renunció a su afiliación tan solo algunos días después de la agresión.

Según reportó el diario The Sun, el artista afrodescendiente ha tomado mayores medidas e ingresó a una clínica de rehabilitación para sobrellevar el escándalo y las consecuencias de su conducta. “Él espera avanzar para poder regresar y salvar su reputación y su carrera”, se indicó en la publicación.