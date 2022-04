Thamara Gómez sobre Dimas Ysla: “Una persona que quiere no se expresa mal de la otra”

Thamara Gómez asombró a propios y extraños con un fuerte mensaje dirigido a su expareja Dimas Ysla, integrante de la agrupación Gran Orquesta Internacional. En esta ocasión, se tomó un tiempo para interactuar con sus seguidores de las redes sociales y fueron ellos los que le recordaron su relación sentimental con el cumbiambero.

Mediante sus historias de Instagram, la vocalista abrió la caja de preguntas, donde colocó. “¿Qué quieren ver de mi galería?”. Sin embargo, uno de los cibernautas le escribió. “Foto con Dimas”.

Ante el pedido de su seguidor, la exintegrante de Corazón Serrano no dudó en enviar un contundente mensaje en contra del cantante. “¿Qué Dimas? Nunca existió ese nombre en mi vida. Una persona que quiere no se expresa mal de otra”, comentó.

Thamara Gómez envía fuerte mensaje a Dimas Ysla. Foto: Thamara Gómez/Instagram.

Cantante invita a sus seguidores a su closet sale

La artista se enlazó con “En boca de todos” para invitar a sus seguidores a que la apoyen en su closet sale, donde rematará sus prendas y accesorios que ya no utiliza. Durante la entrevista, Thamara Gómez contó que se animó a realizar este evento con ropa a precios muy accesibles. “Estoy realizando mi closet sale y te cuento que hay prendas que solo me he puesto una o dos veces y bueno, casi nuevas, y las estoy vendiendo a un súper precio. Baratos”, mencionó.

Thamara Gómez pasa incómodo momento en “JB en ATV”

La exvocalista de Puro Sentimiento participó en la secuencia Trampolín a la champa de “JB en ATV”, donde pasó un incómodo momento cuando la ‘tía Gloria’ le preguntó la razón de su salida de la agrupación de cumbia liderada por Pamela Franco. “Me dijeron que salió porque venía otra persona”, expresó Jorge Benavides, comentario que puso en aprietos a la cumbiambera. Sin embargo, Thamara Gómez respondió: “También soñaba con su propia orquesta”.