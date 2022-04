Shirley Arica y su expareja Rodney Pío Dean se unen para celebrar el cumpleaños de su hija

Shirley Arica sorprendió a sus seguidores en redes sociales al juntarse con su expareja Rodney Pío Dean con motivo del cumpleaños de su hija Skylar. A través de sus historias en Instagram, la exparticipante de El poder del amor compartió fotos y videos de la celebración, a la que asistieron familiares y amigos para saludar a la pequeña por sus 7 añitos de vida.

La fiesta infantil, que se realizó con la temática de Tiktok, contó con un pastel de varios pisos y una decoración con gran cantidad de globos y luces.

Shirley Arica y expareja cantan juntos “Happy birthday”

A pesar de los problemas que protagonizaron en el pasado, Shirley Arica y Rodney Pío no tuvieron problemas en volver a encontrarse y hasta se animaron a cantar juntos el clásico “Happy birthday” frente a todos los presentes. En otro momento, ambos participaron de algunos retos con los niños y demás invitados al evento.

Como se recuerda, en alguna oportunidad la modelo peruana aseguró que el padre de la niña no estaba cumpliendo con la pensión de alimentos de su hija. “Él para en Punta Sal, en las playas, en todos lados, y no es posible que no tenga para su propia hija. Eso me indigna y no entiendo cómo una persona puede ser tan irresponsable”, declaró en Magaly TV, la firme.

Shirley Arica y Rodney Pío celebran cumpleaños de su hija. Foto: Shirley Arica/ Instagram

Agradece a fans por regalos a su hija con Rodney Pío Dean

Al final de la reunión, Shirley Arica compartió un emotivo mensaje, en el que agradeció a todas aquellas personas que agasajaron a su pequeña por sus 7 años.

“Quería agradecerle a todo mi fandom, a todos mis fans, a todas las chicas que se han tomado el tiempo de enviarle un detalle a mi hija, se los agradezco enormemente. Ella está muy contenta, le han enviado muchísimos regalos , no esperábamos tantas muestras de cariño”, manifestó.