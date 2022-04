Sebastián Lizarzaburu tras aislarse por la COVID-19: “Una prueba negativa y salimos otra vez”

Sebastián Lizarzaburu se reportó por sus redes sociales para contarle a sus seguidores sobre su mejoría luego de haber dado positivo a la COVID-19 junto a su pareja Andrea San Martín. En esta ocasión, reveló que los síntomas son menores y ya no siente la molestia en la garganta, por lo que espera dar negativo en la próxima prueba para retomar sus actividades.

“Aquí, reportándome, ya no sé cuántos días voy de COVID-19, ya perdí la cuenta, pero estamos bien. No nos fastidia ni siquiera la garganta , que en su momento tuve una ligera carraspera, el hambre sigue creciendo como nunca, malestar de cuerpo no hay, tos y fiebre tampoco” , contó a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, el ex chico reality detalló estar listo para dejar la cuarentena y salir nuevamente a la calle. “A contar los días nomás y luego salimos. Bueno, primero una prueba para estar seguros que es negativo y ya estamos ready (listos) para salir otra vez al mundo”, precisó.

Ex chico reality aislado por contagio de COVID-19

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu tomaron la decisión de aislarse de las niñas por temor a contagiarlas de la COVID-19. Para ello, la exconductora contó que la nana está cuidando de las menores. “El doctor nos ha dicho que esperemos hasta el cuarto día, por lo menos. Es decir, domingo, para sacarnos la prueba, pero que mientras tanto nos quedemos encerrados (...) Nos queda esperar, encerrarnos por precaución, la nana está con las niñas”, señaló.

Sebastián Lizarzaburu se pronuncia sobre fiesta con amigos

El fisicoculturista publicó un extenso mensaje para contar cómo fue su salida con Andrea San Martín y sus amigos. “Son de los pocos momentos que se puede estar a solas, sin los hijos. Se celebró logros en la chamba, se celebró primera salida a discoteca desde que somos papás, se celebró cierre de fin de temporada de verano, se celebró el estar en un bonito grupo de personas. Me identifico con el dicho: ‘Una vez a las quinientas no hace daño’”, escribió.