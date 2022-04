‘Brad Pizza’ y Lisandra Lizama se casaron por civil: “Me enamoraría de él aunque tuviera 90 años”

Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama contrajeron matrimonio este martes 5 de abril. La feliz pareja se casó por civil en el Municipio Playa de La Habana y anunció que, este domingo 10 de abril, ambos tendrán una ceremonia para recibir los buenos deseos de un sacerdote junto a sus amigos y familiares.

Durante una entrevista con Trome, la integrante de “Las chicas doradas de Cuba” y ‘Brad Pizza’ revelaron detalles de su unión.

¿Qué dijo Lisandra Lizama?

La joven cubana de 26 años se mostró muy feliz y comentó que no usan sus anillos de matrimonio porque “están ajustándolos a la medida”. “El domingo, que es la ceremonia oficial, los luciremos”, dijo.

Por otro lado, ella reveló que conoció a Mauricio Diez Canseco este 2 de marzo: “Pasé el casting de ‘Las chicas doradas’ de Cuba y en ese momento no tenía mucha información de para quién íbamos a trabajar ni nada por el estilo, pero lo conocí ese día y mientras me entrevistaba surgió una química y atracción mutua”.

Asimismo, Lisandra relató cómo fue la propuesta de matrimonio: “La pedida fue en el Hotel Aston, que está en el malecón de La Habana. Me encanta el tequila, me invitó un ‘chupito’ (shot) y no sé en qué momento puso el anillo dentro de la tequilera. Me quedé paralizada. Luego se arrodilló para colocarme el anillo y le dije que sí”.

La cubana ya tiene conocimiento de las exparejas del empresario y considera que son “hermosas y talentosas”, pero afirma que con ella sí será para siempre: “Temor es lo que menos siento desde que lo conocí. Confío en él y en nuestra relación, nos complementamos. Nunca me he casado y siempre dije que cuando diera ese gran paso, sería para siempre”.

Ella es contemporánea con los hijos de su actual esposo, y por eso le consultaron si la gran diferencia de edad entre ambos generaría algún problema: “No siento diferencia y el tema de la edad no es nuevo para mí, siempre me han gustado los hombres mayores. Nunca he tenido una relación con alguien de mi edad. Mauricio es un hombre maravilloso, me enamoraría de él aunque tuviera 90 años. En cuanto a sus hijos, estoy ansiosa por conocerlos”.

Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama invitan a su boda este 10 de abril. Foto: Instagram.

¿Quién es Lisandra Lizama?

La artista es parte de la agrupación “Las chicas doradas de Cuba”. Según sus redes sociales, ella es cantante, actriz, modelo y bailarina. En Instagram suma más de 1.000 seguidores y comparte las sesiones de fotos que le realizan, y viajes y eventos a los que asiste. Junto a la orquesta, está promocionando un videoclip que pretende ser un boom en la región caribeña.