Fallece Bobby Rydell, ídolo juvenil de los 60, interpreté de “Volare” y “Bye bye birdie”

Bobby Rydell, una las grandes estrellas juveniles en la década de 1960, falleció el último 5 de abril del 2022 a los 79 años. Según Page Six, el cantante pop murió en su casa por una neumonía.

La noticia fue confirmada por el presentador de CBS3 Ulysses Samuel ‘Ukee’ Washington III. “Una leyenda de la música de Filadelfia… ha fallecido. Envío oraciones de consuelo, fortaleza y amor a la familia y fans de Bobby Rydell”, escribió en Twitter.

¿Quién era Bobby Rydell?

Nacido el 26 de abril de 1942 con el nombre de Robert Louis Ridarelli, comenzó su camino por el rock and roll a finales de los 50. Sin embargo, no fue hasta después de lanzar algunos sencillos y firmar con Cameo Records que llegó su gran oportunidad con “Kissin’ time”, que alcanzó las listas de éxitos en 1959. Luego vinieron “We got love”, “Wild one”, “Swingin” y su versión del clásico “Volare”, que convirtieron a Bobby Rydell en un auténtico ídolo adolescente.

Bobby Rydell fue una cantante de pop que gozó de gran fama en la década de 1960. Foto: Page Six

Su popularidad se elevó con su interpretación de Hugo Peabody en el musical “Bye bye birdie” con Ann-Margret y Dick Van Dyke.

No obstante, su estrella comenzó a apagarse y pronto se dejó caer en las garras del alcohol, tal como reveló en su autobiografía “Bobby Rydell: teen idol on the rocks: a tale of second chances”, publicada en 2016.

“El vodka se convirtió en un amigo muy muy querido, hasta el punto de que, unos años más tarde, dio lugar a un doble trasplante. Un hígado y un riñón nuevos por tanto beber”, dijo en una entrevista con Morning Call.

La influencia de Bobby Rydell en la cultura pop americana

Más allá de ser un ídolo juvenil, Bobby Rydell se convirtió en un referente pop y su nombre fue utilizado para bautizar a la escuela Rydell High School en el musical de Broadway y la película posterior “Grease”.

También aparece referenciado en la película ganadora del Oscar, “Green book” (2018), protagonizada por las estrellas de Hollywood Mahershala Ali y Viggo Mortensen.