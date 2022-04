Brunella Torpoco vuelve a los escenarios con gira por las principales ciudades de Europa

Brunella Torpoco reside en Estados Unidos. La joven cantante dejó Perú tras las constantes amenazas que recibía de extorsionadores que le impedían realizar presentaciones con tranquilidad. Esto conllevó a que anuncie su retiro de los escenarios para salvaguardar su integridad.

Sin embargo, no dejó del todo la música. En el extranjero encontró paz y reactivó sus shows. Junto con su orquesta, anunció una gira para el Mes de la Madre por distintas ciudades de Europa.

Brunella Torpoco se va de los escenarios: “Por la seguridad de mi familia”. Foto: Instagram.

A través de sus redes sociales, la joven intérprete compartió el afiche oficial de la serie de presentaciones que realizará. “A todos mis amigos de Madrid, Barcelona, Milano, Roma, Firenze y Torino, les saluda su amiga Brunella para anunciarles mi gira por Europa en el mes de mayo”, se le escucha decir en una de sus historias de Instagram.

“Prepárate, que llegamos con el tour”, agregó Torpoco, quien en Estados Unidos también realizó algunos shows para la comunidad latinoamericana.

Brunella Torpoco llora durante show en EE. UU.

Brunella Torpoco viene cumpliendo con sus presentaciones en Estados Unidos, mientras radica en este país. En uno de los conciertos la grabaron rompiendo en llanto mientras otras personas la consolaban.

En lo mostrado, limpia sus ojos con un pañuelo mientras los asistentes arengan su nombre.

Habla de su retiro de los escenarios limeños

Brunella Torpoco habló con Magaly Medina luego de anunciar que no hará más presentaciones para Perú debido a amenazas. “Yo estoy bien, pero mi familia asustada, y ya tomé una decisión: retirarme de la música”, dijo durante un enlace en la última semana de marzo.

“Apartarme de este mal camino. Sí, solo voy a terminar de trabajar las fechas pactadas que tengo, porque ya me dieron adelanto y no tengo para devolver. Termino mis fechas pactadas y me retiro”, agregó en aquel entonces.