Ani Alva: “Toda película debe ser una proyección de la sociedad”

Desde el 2018, con el estreno de la comedia No me digas solterona, Ani Alva es la cineasta peruana más taquillera y a la vez dirigió una película comercial que tuvo el visto bueno de la crítica. Con el cierre de salas por la pandemia, se postergó el estreno de la secuela y ahora ingresará a los cines este 14 de abril. “Ahora estoy en la misma trifulca. ¡Dios mío, el país!”, nos comenta recordando la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. “He trabajado mucho en estos dos años, gracias a Dios. Si bien la pandemia te paraliza, a la vez nos movilizó a pensar en cambios”, dice sobre su trabajo en televisión y en diferentes productoras de cine. Entre sus tres rodajes pendientes, está la película sobre Everardo Zapata Santillana. “En diciembre empezamos Coquito”.

Cuando presentaste No me digas solterona, dijiste que no ‘apostaron’ tanto porque no era un tema común en Perú. Finalmente fue taquillera.

Siempre apuesto por lo que me motiva. Soy una mujer soltera, de hecho sigo soltera desde esa entrevista (se ríe), así que yo me cuestionaba por qué para otras mujeres es tan importante el matrimonio.

¿A qué conclusión llegaste?

Que es la sociedad que nos forja esa forma de pensar. Pero yo siento que he venido a este mundo a cumplir sueños y a trabajar, es lo que realmente me llena. Hay que deconstruir varias cosas que se nos han planteado y No me digas solterona 2 habla de una crisis existencial, si eres lo que soñaste ser cuando eras niña. Al parecer, si no cumples con tener una carrera, un matrimonio, hijos, para la sociedad no eres nadie. Hay que derrumbar eso.

¿Te parece importante que el llamado cine comercial pueda incluir esos temas en sus contenidos?

Claro, para mí toda película debe ser una proyección de la sociedad. El cine puede funcionar como un arma política y con un mensaje a dar. Puede ser una proyección de lo que queremos. Entonces, dejemos de ponernos en un segundo lugar, no sé, en los relatos audiovisuales. Por mucho tiempo los escritores y las historias iban más por otro lado, nos veían a nosotras más como la amiga ‘de’ o la mujer a rescatar.

Hasta que nos volvamos a encontrar, u otra cinta, puede ser bien recibida o lo contrario. ¿Ves necesaria la crítica de cine?

La crítica es un trabajo y yo lo respeto. Después validaré si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero es algo ajeno a mí y todos tienen la libertad de opinar. Finalmente, uno hace un trabajo público, ¿no? A partir de esta película, es importante hablar de que, a diferencia de otros países de Sudamérica, Perú no tiene un plan tributario para que grandes empresas como Amazon o HBO vengan a invertir. El meollo del asunto es que no es tan atractivo para los de afuera.

Es decir, no todos tienen las mismas oportunidades y además queda pendiente la cuota de pantalla.

Exacto. No tenemos lo que tienen otros países. La cuota de pantalla existe en Argentina desde el año del ñangué.

El cine sigue siendo un sector hostil para varias mujeres en Perú. ¿Piensas que hubo cambios?

Cada vez se van sumando más mujeres a los rodajes, pero el porcentaje sigue siendo el mismo, siempre hay más hombres que mujeres. Es una cuestión de igualdad y todavía estamos en la lucha para que en los puestos jerárquicos también vayan variando. Me gusta trabajar con mujeres porque compartimos un mismo discurso, porque me siento cómoda, y es importante darnos esos lazos. Yo en esta película exigí al equipo de producción que haya más mujeres. Si estamos en un puesto jerárquico, ayudemos a que más profesionales entren y que poco a poco sea más equitativo.