Andrea San Martín revela que ha descuidado su aseo por la COVID-19: “Hoy sí me daré un duchazo”

Ha pasado poco menos de una semana desde que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu dieron positivo por COVID-19 y decidieron aislarse para evitar contagiar del virus a sus descendientes. Desde entonces, la pareja ha venido actualizando a sus seguidores de redes sociales sobre el proceso de su enfermedad y sus síntomas, los cuales, para su fortuna, han sido leves.

En esa línea, la exconductora de “La banda del Chino”, cuyo baile de Anitta al ritmo de “Envolver” se hizo viral hace unos días, recurrió una vez más a su plataforma social Instagram para dirigirse a su audiencia.

¿Qué dijo Andrea San Martín?

La influencer sorprendió con reveladora confesión al decir que dejó de bañarse tras contraer COVID-19. Una semana después de haber pasado cuarentena para salvaguardar la salud de los que ama, la ‘Ojiverde’ se decidió por fin a volver a ducharse.

“Con respecto a nosotros, gracias a Dios estamos bien, no tenemos mayor síntoma; la garganta fue lo único que nos molestó estos días, pero ya hemos mejorado ambos. Solamente nos toca seguir cumpliendo con los días que nos ha dicho el doctor”, dijo en un inicio Andrea San Martín.

Tras ello, sonriente confesó: “Hoy sí me voy a dar un duchazo, que ya… no me he bañado todos los días; me voy a lavar el pelo, me voy a poner mascarillas. Necesito empezar a darme vida y a moverme porque es angustiante estar encerrados así”.

Sebastián Lizarzaburu ya no tiene síntomas de COVID-19

Por su parte, el ‘Hombre Roca’ contó a sus fanáticos que ya no presenta síntomas de coronavirus.

“Ya no sé cuántos días voy de COVID, encerrado; ya perdí la cuenta, pero estamos bien. Literal, no me fastidia ni siquiera la garganta. En su momento tuve una ligera carraspera; cuerpo tampoco; el hambre, pues, eso sí sigue creciendo como nunca; malestar de cuerpo no hay; fiebre no; tos y moco tampoco”.

Además, se mostró entusiasmado porque dentro de poco podrá finalizar sus días en cuarentena si es que llega a dar negativo en la prueba de descarte de COVID-19.