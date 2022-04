Verónica Linares reclama a Pedro Castillo: “No ve noticias, pues que alguien le avise”

Verónica Linares volvió a llamar la atención por sus fuertes declaraciones sobre todo lo ocurrido en las protestas del paro de transportistas que se desarrolla desde hace casi una semana. La periodista también arremetió en contra del mandatario por haber anunciado el toque de queda inesperadamente.

Verónica Linares a Pedro Castillo: “¿Qué pretendía el señor presidente?”

Durante las primeras horas del martes 5 de abril, Verónica Linares reflexionó sobre las imágenes en las que se observaban muchos ciudadanos tratando de encontrar algún medio de transportes para movilizarse y realizar sus actividades diarias.

“Miren la cantidad de gente que tiene que salir a trabajar y no tiene cómo movilizarse. No se entiende esta situación. ¿Qué pretendía el señor presidente que iba a ocurrir? La gente no puede parar ni un día, ya lo hemos visto en el 2020, y ahora la situación económica está en el 2020″, comentó en un primer momento.

Luego, su colega Federico Salazar apoyó lo dicho por la periodista: “Justamente, los reclamos son por un tema principalmente económico de la gente, la canasta básica. Ese es el punto clave, a la gente no le alcanza. Ahora les cortan las manos para trabajar”.

Asimismo, la conductora no dudó en mandarle un mensaje, breve pero contundente, a Pedro Castillo y pidió que se le avise al mandatario qué es lo que está sucediendo en las calles luego de que diera un mensaje a la nación inesperado.

“De verdad que es inexplicable y entendemos la desazón, la indignación de las personas que han salido. La gente ha salido a trabajar. Este es el toque de queda, señor Presidente... Ah, verdad que no ve noticias, pues que alguien le avise”, finalizó.

Otros periodistas también reaccionaron al toque de queda

A través de las redes sociales, un grupo de periodistas se quejó sobre el toque de queda impuesto por Castillo y pidió su renuncia. Una de ellos fue Juliana Oxenford: “La ineptitud absoluta hasta para emitir un mensaje que debió darse antes de que se iniciara la crisis. Lo que ha hecho el presidente lo único que va a lograr es empeorar las cosas... (A la 1.37 a. m.) En 23 minutos, arranque el toque de queda. ¡Vamos presidente, usted puede, renuncie ya!”.

De igual forma, Jaime Chincha le sugirió a Castillo que le cediera su poder a Dina Boluarte antes de que sea retirado. “En estas horas aciagas que vive el país, lo que usted debe evaluar, sinceramente, es renunciar a la presidencia. Transfiera el poder a Dina Boluarte y retírese antes de que el Perú se vuelva un polvorín. La calle está haciendo lo que la clase política no es capaz de hacer”, escribió.

Por su parte, Rosa María Palacios, fiel a su estilo, aseguró que las personas que rodean al presidente buscan sacarlo de su puesto: “Castillo, al encerrar a 10 millones de personas, negándoles el derecho al trabajo, sin causa real alguna, se ha puesto en una situación de absoluta vulnerabilidad. Solo queda sospechar que su entorno busca derrocarlo. Peor consejo no han podido darle”.