‘Metiche’ cuestiona a Sigrid Bazán por haber apoyado a Castillo: “Puso las manos al fuego por él”

‘Metiche’ es conocido en el ambiente de la farándula peruana por sus fuertes críticas hacia distintas celebridades nacionales. En esta oportunidad, el polémico conductor aprovechó para criticar el apoyo que Sigrid Bazán mostró en su momento hacia Pedro Castillo, luego de que la congresista cuestionara en redes el toque de queda impuesto por el gobierno.

Kurt Villavicencio, bajo su personaje ‘Metiche’, y Karla Tarazona se tomaron varios minutos para opinar sobre el toque de queda impuesto por el gobierno de Pedro Castillo.

¿Qué dijo ‘Metiche’ sobre Sigrid Bazán?

Al momento de encontrarse con una publicación de Sigrid Bazán, el famoso presentador la leyó en voz alta. “Señor presidente, siendo prácticamente la medianoche, no hace sentido una medida inacatable que no responde solución alguna y que más bien va a afectar a todos los trabajadores que en breve madrugarán para sus actividades diarias. Soluciones de fondo y no anuncios de madrugada”, había escrito la congresista en su cuenta de Twitter.

Ante estas declaraciones, ‘Metiche’ se sorprendió por los comentarios de Bazán y aseguró que ella ha cambiado su posición, ya que previamente había mostrado su apoyo total al mandatario. “Sigrid Bazán. te quería escuchar desde hace tanto tiempo. (...) Se volteó. Puso las manos al fuego por Pedro Castillo, nunca me olvidaré”, aseguró el conductor.

‘Metiche’ sobre el caso Andy Polo: “Fue de terror escuchar ese audio”

Previamente, Metiche se había manifestado sobre los devastadores audios que Magaly Medina reprodujo en su programa en vivo, en los que se escucha a Génesis Alarcón, aún esposa y madre de los hijos de Andy Polo. En ellos, la joven era violentada por el futbolista.

“Fue de terror escuchar ese audio. Y lo que yo digo: ¿Por qué una mujer que denuncia maltrato físico, psicológico, tiene que esperar a que presente las pruebas? Ok, las pruebas son importantes, pero ¿por qué no creer en la palabra de esta señora? Ella ya lo había contado hace dos meses, esta situación que ocurrió en mayo de 2021, en Estado Unidos. Ella le avisa a la vecina para que llame al 911″, comentó el conductor.