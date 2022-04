Noel Gallagher critica a Harry Styles por no trabajar duro como los músicos “reales”

Noel Gallagher arremetió contra Harry Styles. El exintegrante de la banda Oasis vuelve a encontrarse en el ojo mediático por sus controversiales declaraciones sobre otro artista. Esta vez, se trata del intérprete de “Sign of the times”, a quien propinó duras críticas por no trabajar tan duro como los músicos “reales”.

En una reciente entrevista con Daily Star, el hermano de Liam Gallagher expresó que no cree en absoluto que el exmiembro de One Direction sea digno de talento y hasta se atrevió a desmerecer su repertorio musical. Esto, tras el reciente lanzamiento del primer sencillo “As it was”, parte de lo que será su tercer disco.

Noel Gallagher en contra de ‘‘The X Factor’’

En un inicio, el cantante de rock se refirió al reality show creado por Simon Cowell, “The X Factor”, lugar en donde inició la carrera musical del joven Harry Styles junto a quienes se convertirían en sus compañeros del grupo musical One Direction: Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik.

Al respecto, el músico de 54 años indicó tajantemente: “‘ The X Factor’ es un programa de televisión, no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver en absoluto , así que cualquier cosa que haya surgido de allí no tiene nada que ver con la música”.

“No me digas que crees que Harry Styles está ahora en una habitación en algún lado escribiendo una canción. Con algo de alegría, estará rodeado de muchas chicas. Te puedo asegurar que no tiene una guitarra acústica en sus manos mientras trata componer alguna melodía”, agregó más adelante el autor de “Shakermaker”.

Noel Gallagher minimizó tema de Harry

Sin embargo, esta no sería la primera vez que el exguitarrista de Oasis descalifica la trayectoria artística de Harry Styles, ya que, en 2017, Noel Gallagher criticó el tema “Sign of the times” de Harry Styles, el cual fue su primera composición como solista.

El famoso argumentó que su gato podría haber compuesto dicho sencillo. “La gente de mi edad se ha dejado llevar, son idiotas gordos, calvos y con tatuajes descoloridos. Se sientan en su garaje y escriben cosas como “Sign of the Times” para Harry Styles. ¡Lo cual, francamente, mi gato podría haber escrito en unos 10 minutos!”, declaró el artista en ese entonces.