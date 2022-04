Nicole Pillman: “Voté por Keiko. No por eso voy a estar repitiendo ‘asume tu voto’”

Nicole Pillman se unió a la larga lista de figuras de televisión que se han pronunciado sobre la medida de inmovilización social adoptada por Pedro Castillo. La cantante lamentó que muchas personas estén culpando a los votantes del político por la situación que se vive actualmente y por los actos de violencia que se han presentado en diversas partes del país.

En su cuenta de Twitter consideró desatinado que el mandatario haya dado el mensaje a la nación casi a medianoche, cuando la mayoría de personas ya se encontraba descansando para el siguiente día laboral. En su caso, afirmó que se enteró de la decisión la mañana de este 5 de abril.

Nicolle Pillman se pronuncia

Nicole Pillman se mostró en desacuerdo con los ataques que están recibiendo diversas personas que confiaron en Pedro Castillo tiempo atrás y, aunque confesó que decidió votar por Fujimori, aseguró que no es pertinente buscar culpables en un momento tan complicado.

“Yo voté por Keiko. No por creer en ella, sino porque consideré que era mi opción en ese momento. No por eso voy a estar señalando a los que votaron por Castillo y repitiendo ‘asume tu voto’, porque eso no soluciona nada. Lo que toca es unirnos de una vez por todas”, escribió en la plataforma social.

Nicole Pillman en redes sociales.

“Aquí los votantes no tienen la culpa. Votaron con la esperanza de un cambio. Es gente pobre que come el día a día. Que pena ver su decepción”, agregó.

Nicole Pillman en redes sociales.

Lamenta reclamos

Nicole Pillman también se refirió sobre las declaraciones que han hecho diversas personas ante las cámaras, muchos de ellos se han visto afectados por la alza de precios y de combustible.

“Ver a las personas más humildes reclamar al presidente (en el noticiero). Eso no es armado, señores, es el desengaño. El pueblo otra vez traicionado, me duelen las palabras de todos esos pequeños comerciantes”, expresó.