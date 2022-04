¿Quién es Mónica Cabrejos, la conductora que denunció abuso sexual en su libro “Mujer pública”?

A pesar de ya ser una popular figura de la televisión, Mónica Cabrejos ha vuelto a acaparar la atención pública recientemente tras denunciar que fue acosada y agredida sexualmente por un periodista deportivo en su libro “Mujer pública”. En los últimos días su nombre ha aparecido en diversas publicaciones y diarios, haciendo referencia a su revelación; sin embargo, muy poco se menciona que la conductora es, además, una actriz, periodista e incluso psicóloga.

En esta nota dejamos de lado el difícil episodio del que fue víctima en 2021 y te contamos todo sobre su destacada trayectoria en televisión, así como los diversos trabajos que ha realizado en los últimos años.

Mónica Cabrejos. Foto: archivo GLR

Sus estudios y trayectoria

Con 46 años, Mónica Rosa Cabrejos Vasallo ha forjado una destacada carrera en el mundo de la televisión. Estudió periodismo en la Universidad San Juan Bautista hasta el año 2009 y luego decidió ingresar a la Facultad de Psicología de la Universidad privada Telesup, de la cual se graduó con el grado de bachiller en el 2018.

“Yo era una antes de la universidad y ahora soy otra persona. Me ha cambiado la perspectiva, me ha dado otras prioridades y lecciones que no imaginaba”, dijo en conversación con La República sobre sus estudios en Comunicaciones.

Su primera incursión en las pantallas se concretó con la comedia. En los años 90 integró el elenco del programa humorístico “Risas y salsa”, donde realizó pequeños papeles de extra. También participó en “JB Noticias” hasta su cancelación en el 2001.

A pesar de esta faceta en la comedia, es más conocida por su trabajo como conductora. Inició en el noticiero “Buenos días, Perú”, donde lideró el bloque de espectáculos. En el 2011 fue coconductora de “Enemigos públicos” y de algunos otros espacios, como “Válgame” y “En vivo y en directo”.

Actualmente es la conductora principal de “Al sexto día”, producción de Panamericana TV a la que llegó en el año 2019 como reemplazo de Olenka Zimmermann.

Mónica Cabrejos en "Al sexto día"

Mónica Cabrejos también ha incursionado en la actuación. A través de los años apareció en telenovelas y películas como “Luciana y Nicolás” y “Peloteros”. Sin embargo, su papel más recordado fue en la obra teatral “Baño de mujeres”. En el 2015 inició su unipersonal “Ni candy ni lady”.

Su libro “Mujer pública”

Aunque su última publicación es la que acapara la atención en los últimos días. Mónica Cabrejos tiene ya varias obras en su haber. En el 2013 se inició en el mundo de la literatura con “Ni puta ni santa”. Luego seguirían “Ellos” (2014), “Confesiones de Afrodita” (2015) y “Mujeres empoderadas” (2015).

En “Mujer pública” denunció haber sufrido acoso y violencia sexual. Sin embargo, recalcó que su intención no fue dar nombres debido a que ya se ha resignado a que no encontrará justicia en el país. En conversación con Magaly Medina, aseguró que actualmente está en un proceso de sanación.

“Yo ya asumí que no hay justicia y que voy a tener que vivir con esto el resto de mi vida. Desde ese día yo soy otra persona. Estoy en un proceso de cambio, en un proceso de sanación”, expresó.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).