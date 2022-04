Mónica Cabrejos no revelará el nombre de su agresor: “En este país la justicia es un sueño”

Mónica Cabrejos volvió a aparecer frente a las pantallas de televisión luego de hacer una fuerte acusación algunos días atrás. La famosa conductora de televisión aseguró haber sido agredida sexualmente por un periodista deportivo el pasado 23 de enero del 2021 y corroboró esta declaración en una reciente aparición en el programa de Magaly Medina.

Además de dar más detalles sobre el día en que fue víctima de una presunta violación, la figura pública respondió a aquellos que la atacan por no haber denunciado el hecho meses atrás.

Responde a los ataques

Mónica Cabrejos aseguró que tuvo toda la intención de formalizar la denuncia en contra del periodista deportivo, pero consideró que no encontraría justicia.

“Yo ya asumí que no hay justicia y que voy a tener que vivir con esto el resto de mi vida. Desde ese día yo soy otra persona. Estoy en un proceso de cambio, en un proceso de sanación”, expuso en el espacio de ATV

Del mismo modo recalcó que no revelará la identidad de la persona que abusó de ella aquel día, a menos que se garantice el proceso: “En este país la justicia es un sueño, que alguien intervenga y que se inicie una investigación. Yo frente a un fiscal no tendría ningún problema de decir quién es la persona que me drogó”.

Mónica Cabrejos presentó pruebas de abuso sexual

En su conversación con Magaly Medina, la conductora Mónica Cabrejos relató detalles de la noche en que presuntamente habría sido abusada sexualmente y mostró pruebas que corroboran la agresión. En el programa en vivo mostró fotografías de los golpes que sufrió, así como huellas en la cama y rastros de un polvo blanco.

“Parte de esta droga es que te genera un coma, hace que pierdas la conciencia”, expresó. Además, indicó que no pudo acceder a una prueba de orina rápida porque el suceso ocurrió en plena segunda ola de la pandemia de COVID-19.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).