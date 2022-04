Magaly Medina indignada por saqueos en el paro: “No hay nadie que pueda protegernos”

Magaly Medina sorprendió al iniciar su programa de una forma distinta a la que tiene acostumbrado a su público. La conductora de espectáculos, quien tuvo en su set de Mónica Cabrejos para hablar de las últimas denuncias que hizo en su libro, compartió un extenso mensaje sobre los saqueos y el vandalismo vivido en la más reciente jornada del paro de transportistas.

Magaly Medina sobre actos delincuenciales en protestas: “¡Qué miedo!”

Magaly Medina dejó de lado las noticias de la farándula peruana por un momento para enfocarse en lo último que viene ocurriendo en nuestro país. La conductora de “Magaly TV, la firme” no dudó en mostrar las imágenes de aquellas personas que aprovecharon el caos para asaltar centro comerciales.

“Corriendo con las cajas de cerveza. Gente aprovechando estas circunstancias, aterrorizando a los vendedores en los mercados. Muchos de ellos tuvieron que cerrar sus puestos por el susto de que sus puestos fueron saqueados y con ellos todo su capital”, dijo.

Más adelante, la presentadora comentó sobre el cambio a clases virtuales que se hizo para los escolares a nivel nacional: “¡Qué miedo! Se han paralizado las clases en el colegio, porque no se puede exponer a los niños, no hay transportes. No se puede exponer a que un bus lleno de niños sea quemado por esta gente bárbara que no tiene ningún respeto por la vida humana. (...) Esto ha llegado a un punto de guerra interna, no hay nadie que pueda protegernos”.

¿Qué fue lo primero que dijo Magaly Medina?

Minutos antes, Magaly Medina no se animó a bailar y a empezar su show entre risas, como tiene acostumbrado a sus seguidores. “Esta noche debo comenzar el programa no de la manera acostumbrada porque, como peruana, estoy francamente devastada y conmovida por lo que está pasando en nuestro país. Eso no es ajeno a ningún programa en nuestro país. Soy una ciudadana, también soy alguien que compra las cosas en el mercado. Esto que está pasando en nuestro país no lo habíamos vivido hace muchísimos años.