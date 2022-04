Kenny Rock, hermano de Chris Rock, no supera la bofetada de Will Smith: “Lo menospreció”

Kenny Rock, uno de los siete hermanos que tiene Chris Rock, se pronunció sobre el golpe que Will Smith le propinó a su consanguíneo durante la 94 edición de los Premios Oscar, cuando el protagonista de “Soy leyenda” se enfureció por una desatinada broma que el comediante soltó sobre la apariencia de la esposa de Smith, Jada Pinkett, quien padece una delicada enfermedad que le hace perder su cabello.

En esa línea, el pariente del agraviado concedió una entrevista al diario Los Angeles Time. Ahí, Kenny Rock expresó su sinsabor sobre la humillación a la que sentenció Smith a su hermano Chris Rock al golpearlo en vivo en uno de los eventos más vistos a nivel mundial.

¿Qué dijo Kenny Rock?

“ Me carcome ver eso una y otra vez, porque has visto a uno de tus seres queridos siendo atacado. Y no hay nada que puedas hacer al respecto ”, dijo Kenny Rock al periódico. “Cada vez que veo los videos es como una representación que sigue repitiéndose una y otra vez en mi cabeza”, expresó Kenny.

Del mismo modo, agregó que su hermano nunca fue una amenaza para él (Will Smith) y que el intérprete de “Hombres de negro” no le tuvo respeto alguno en el momento en que lo abofeteó frente a todos sus colegas actores.

“ Simplemente lo menospreciaste frente a millones de personas que veían la ceremonia ”, señaló tajante el pariente de Chris Rock.

Will Smith renuncia a la Academia

El actor de “En busca de la felicidad” pidió disculpas a Chris Rock al poco tiempo de haberlo agredido en los premios Oscar 2022, pero, no contento con retractarse de su acto, decidió renunciar a la Academia.

Dicho comunicado vio la luz el último viernes 1 de abril y a través de él se pudo conocer el sentir del actor tras los últimos acontecimientos. “Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido. Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine. Por lo tanto, renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, manifestó el padre de Willow Smith.