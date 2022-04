Karen Schwarz en desacuerdo con el toque de queda: “Saldremos de esta”

Karen Schwarz expresó su preocupación con sus seguidores luego de escuchar el anuncio del presidente Pedro Castillo la noche del lunes 4 de abril. La modelo dejó abierta la caja de preguntas en sus redes sociales para comentar sobre los últimos sucesos en diferentes partes del Perú. Además, se mostró muy positiva en que el país saldrá de esta complicada situación.

La esposa de Ezio Oliva mencionó que el toque de queda se dio en un mal momento: cuando todos estaban descansando. “Esta inmovilización se anunció recién a la medianoche y muchos ya dormían. Mañana (5 de abril) estará a prueba nuestra empatía para ayudarnos entre todos”, comentó.

Karen Schwarz en contra del toque de queda. Foto: Karen Schwarz/Instagram.

Asimismo, la conductora respondió a uno de los comentarios de su seguidora. “Qué impotencia siento al ver cómo nuestro país está de cabeza... Dios nos proteja”, escribió un cibernauta. De inmediato, la modelo se pronunció. “Tantas veces nos hemos levantado como país, tantas veces nos hemos unido, estoy segura de que saldremos de esto” .

Karen Schwarz optimista ante la difícil situación que pasa el país. Foto: Karen Schwarz/Instagram.

Modelo responde a críticas sobre su cuerpo

Decidió enfrentar a quienes critican su físico con un potente mensaje compartido en sus redes sociales. Karen Schwarz compartió una fotografía con la que decidió dejar unas palabras acerca de los cambios de su cuerpo. “Con mis aciertos y mis desaciertos, mis sueños, mis fracasos, con mis operaciones, mis cambios de look (no tan seguidos), con mis locuras, mis lágrimas, mis virtudes y mis defectos, con mis chillidos, con mi fidelidad y lealtad, con este amor que llevo por dentro y con todo lo que me falta por escribir, me presento. Esta soy yo”, expresó.

Karen Schwarz dio a conocer su posición a cerca de los cuerpos femeninos. Foto: Instagram.

Karen Schwarz comenta sobre los resultados del Miss Perú La Pre

Luego de que los resultados del certamen de belleza fueran muy comentados en las redes sociales, la presentadora de “Yo soy” se pronunció sobre la organización del Miss Perú La Pre. “Yo lo que creo es que uno tiene que hablar de lo que vive y de lo que sabe y yo, la verdad, estoy dedicada al programa (”Yo soy”), no tengo tiempo para ver televisión, pero sería falso decirte que no sé lo que ha pasado. Es un tema donde mi opinión prefiero reservármela, creo que cada quien vive su experiencia y sobre ella uno tiene que comentar, no sé lo que ha pasado en cuatro paredes”, señaló para Ojo.