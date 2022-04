Janet Barboza: “Esto es culpa de muchos gobiernos, pero Castillo se coronó”

Al igual que muchos peruanos y peruanas, Janet Barboza también se ha pronunciado sobre la situación que se está viviendo en el país. Sin embargo, la popular ‘Rulitos’ esta vez sacó cara por los votantes de Pedro Castillo, quienes han recibido constantes críticas en las redes sociales en el actual contexto.

Debido a la crisis que se ha desatado en el Perú, respecto al paro de transportistas y el alza de precios en los productos básicos, muchos han responsabilizado a los ciudadanos que confiaron en el mandatario.

Es por ello que la conductora de “América hoy” pidió que cesen los ataques hacia nuestros compatriotas y que tratemos de ser empáticos en estos momento.

¿Qué dijo Janet Barboza?

A través de sus historias de Instagram, Janet Barboza compartió una conversación donde un usuario se quejó de los votantes de Castillo: “Pero si ellos votaron por Castillo... ahora pues”.

“Ellos... los eternos olvidados a quienes vemos como extranjeros en su propia patria. Ellos, a quienes todos los Gobiernos les han sido indiferentes”, respondió la conductora de TV.

Janet Barboza se pronuncia sobre el Gobierno en Instagram

Asimismo, Janet Barboza le respondió a otra usuaria que criticó a los comerciantes. “Ya que crees que vende una jaba al día, por favor, esa gente tiene más que nosotros, que trabajamos día a día para las empresas como empleados”, mencionó la internauta.

“No amamos lo que no conocemos, entonces, entiendo que no has tenido ningún acercamiento a nuestra historia y cultura, es decir, no miras más allá”, mencionó.