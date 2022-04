Carlos Galdós pide la renuncia de Pedro Castillo: “Usted simplemente no escucha”

Carlos Galdós utilizó sus redes sociales para compartir un reflexivo mensaje sobre la situación que está atravesando el país. Luego de conocer la medida decretada por el Gobierno de Pedro Castillo tras el paro de transportistas, el locutor de radio pidió al mandatario escuchar a los ciudadanos o, de lo contrario, renunciar al cargo.

“Usted no quiere escuchar. Dijo que iba a llegar al poder para escuchar al pueblo, que iba a ser el Gobierno del pueblo. El pueblo sale a decirle: ‘Así no, Castillo. Señor Castillo, no lo queremos porque no lo está haciendo bien’. Y usted reconoce que no está preparado para hacerlo”, señaló en pequeños videos en sus historias de Instagram.

Además, el humorista le pidió al mandatario dar un paso al costado por el bien de los peruanos. “Usted simplemente no escucha, no le da la gana (…). Por favor, póngase una mano al pecho, no es tan difícil”, mencionó.

Presentador de TV se besa con Susy Díaz

Durante la cena navideña celebrada en el programa de “Por Dios y por la plata”, el pasado 24 de diciembre, Carlos Galdós tuvo de invitados especiales a Susy Díaz, Monique Pardo, Jimmy Santi y la Tigresa del Oriente. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la reunión fue el beso del humorista con la excongresista, lo cual dejó sorprendidos a los demás en el set de televisión.

Carlos Galdós pide disculpas por ofender a nutricionista

El conductor ha sido criticado más de una vez por sus acciones y comentarios en su programa de televisión. En una ocasión arruinó las maquetas de comida del nutricionista Edinson Sánchez, quien abandonó el set muy incómodo. Por su comportamiento, Carlos Galdós pidió disculpas en sus redes sociales y reconoció su error. “Paso por aquí para dejarles una disculpa. Una disculpa primero a ustedes (el público), que son la razón de todo este tiempo, y unas disculpas a los invitados de ‘Por Dios y por la plata’”, indicó.