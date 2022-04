Brunella Horna tras asistir a marcha contra Pedro Castillo: “Seguiremos luchando”

Brunella Horna contó su experiencia luego de asistir a la marcha contra Pedro Castillo convocada para este martes 5 de abril. La modelo fue uno de los rostros de la farándula peruana que salieron a las calles a protestar por la mala gestión del gobernante de turno y a pedir la renuncia de este.

Tras varias horas de estar en compañía de los demás manifestantes por las principales avenidas del centro de Lima, la presentadora de “América hoy” contó que cerca de ella cayó una bomba lacrimógena porque la situación se salió de control. Sin embargo, aseguró que seguirá luchando para que Castillo abandone el Poder Ejecutivo.

“La marcha se salió de control. Primera vez que tiran unas bombas lacrimógenas cerca de mí, pero seguiremos luchando hasta que se vaya Castillo. #CastilloRenunciaElPuebloTeRepudia”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía donde se le ve con los ojos llorosos.

Brunella Horna tras asistir a las manifestaciones en contra de la gestión de Pedro Castillo. Foto: Brunella Horna/Instagram.

Conductora asegura que ya tiene pasajes para Qatar 2022

La chiclayana contó a sus compañeros de “América hoy” que está lista para vivir la fiebre del Mundial de Qatar 2022, tal como lo hizo en 2018 cuando viajó a Rusia en compañía de Richard Acuña. Además, la empresaria reveló que tiene los pasajes para su viaje a Qatar, ya que estuvo ahorrando millas durante los últimos años. “Ya compré mi pasaje para noviembre. Lo he comprado con millas; he ahorrado cuatro años mis millas”, mencionó, y los demás conductores bromearon con que la producción no le dará permiso por un mes.

Brunella Horna opina sobre la ruptura de Vania Bludau y Mario Irivarren

Durante la edición de “América hoy” del pasado 29 de marzo, Brunella Horna y los presentadores del programa comentaron acerca de la separación de Vania Bludau y Mario Irivarren. La modelo aseguró que a la influencer le han hecho algo para que haya tomado la iniciativa de terminar su relación con el ex chico reality. “Hay que ver el texto que pone Vania Bludau, porque ella dice: ‘Existe mucho amor de mi parte’. Y ella es la que borra las fotos. Para mí que ella es la dolida, a ella le han hecho algo”, expresó.