Cultura, sabor y emoción. El actor André Silva se unirá a Los Kjarkas este 7 de abril en el Teatro Municipal a modo de homenaje a la agrupación musical boliviana por sus 50 años de trayectoria. Entonará uno de sus temas más populares: “Wayayay”.

El protagonista de varias producciones peruanas, como “Luz de luna”, comentó que se siente muy emocionado, pero a la vez nervioso, por esta oportunidad que, además, demostrará el encuentro generacional con el emblemático grupo sudamericano.

“En gran medida todos somos admiradores de Los Kjarkas. Hemos crecido escuchando su música, que es maravillosa, que nos trae muchos recuerdos y, sobre todo, nos enseña a valorar el canto del pueblo, de esa poesía que se ha hecho música” , expresó Silva.

"Hemos crecido escuchando su música (...) Que nos enseña a valorar el canto del pueblo", dijo André Silva sobre Los Kjarkas Foto: difusión

André Silva descubrió su pasión por el canto a través de la actuación

Una de sus más grandes pasiones es la actuación, y a través de ella, André Silva pudo desarrollar otras habilidades como el canto, descubriendo así su afinidad por este arte, el cual ahora podrá hacer gala en la presentación con Los Kjarkas.

“Tengo el honor de formar parte de esta celebración y no saben la emoción que me embarga. Es que Los Kjarkas son una institución musical, su música ha traspasado fronteras, ha recorrido todo el mundo. Voy a cantar uno de sus temas: ‘Wayayay’, que además me gusta muchísimo”, agregó Silva.

Asimismo, reveló que ya se viene preparando para interpretar nuevamente al ‘León de la cumbia’, en la segunda parte de la serie “Luz de luna”, papel que le ayudó a desarrollarse en la música.

PUEDES VER: Los Kjarkas celebran sus bodas de oro con concierto de gala

“Sigo recibiendo clases de canto y, a raíz de que ahora estoy trabajando con mi voz, voy descubriendo que puedo hacer otras cosas interesantes. Esta experiencia me está ayudando a ubicarme en el mundo musical” , dijo Andrés en entrevista con Correo.

Daniela Darcourt también formará parte de la presentación de Los Kjarkas

La salsera Daniela Darcourt también entonará algunos de los temas del grupo boliviano: “El chuntuqui”, “Ave de cristal” y la saya “Llorando se fue”.

Daniela Darcourt se muestra emocionada por la próxima presentación junto a Elmer Hermosa y Gastón Guardia, vocalistas de la banda, pues reveló que admira a Los Kjarkas y que escucha su música desde su infancia.