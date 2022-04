Patricio Parodi sufrió molestias tras ponerse su tercera dosis: “Me hizo efecto la vacuna”

Patricio Parodi se colocó la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus y compartió en las redes sociales su experiencia. El chico reality llegó al centro de vacunación junto con su pareja Luciana Fuster, quien no dudó en darle todo su apoyo y con quien protagonizó un divertido momento minutos antes de ser inoculado con la tercera dosis de Astrazeneca.

Al llegar a su casa, el integrante de Esto es guerra se comunicó con sus fanáticos y se mostró tomando medicamentos para contrarrestar los posibles efectos secundarios. Según comentó en Instagram, no quería sentirse mal y por eso decidió prevenir dichos síntomas.

“Me han dicho que AstraZeneca pega fuerte y no quiero sentirme mal. Aún así, ustedes creen que, a pesar de haber tomado paracetamol, ¿me dará síntomas?”, preguntó a los usuarios de la plataforma.

Patricio Parodi sufrió efectos secundarios

Horas después de completar su rol de vacunación, Patricio Parodi reveló a sus miles de seguidores que sí sintió algunos efectos adversos a pesar de haber tomado medicamentos. En Instagram compartió una fotografía que evidenció su estado de salud.

“Ayuda, desde las 3 de la mañana no puedo dormir. Se me cortó el cuerpo y me hizo efecto la vacuna” , escribió.

Patricio Parodi sufrió efectos secundarios. Foto: captura Instagram

La lesión que sufrió Patricio Parodi

Patricio Parodi tuvo una fuerte caída durante una emisión de “Esto es guerra” y sufrió de una lesión que dejó preocupados a los miembros de su equipo. El incidente sucedió a finales de marzo mientras el ‘guerrero’ competía con Rafael Cardozo.

El capitán fue atendido rápidamente por el personal médico que se encontraba en el set del reality y para alivio de sus fanáticos el golpe no pasó a mayores.