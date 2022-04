Nestor Villanueva le fue infiel a Flor Polo con Tessy Linda: “Que no diga que no me conoce”

Nestor Villanueva es blanco de críticas por sus continuos ampáis con bailarinas. Este lunes 4 de abril, Tessy Linda se presentó en el programa de “Amor y fuego” para contar su verdad sobre la relación que mantuvo con el aún esposo de Flor Polo y sus revelaciones fueron cuestionadas por Rodrigo González y Gigi Mitre.

La historia de ambos inició cuando, el pasado 31 de marzo, Nestor Villanueva se presentó en el programa de Magaly Medina y se transmitió un comunicado en el que Tessy Linda aseguraba que él la buscaba insistentemente desde diciembre de 2021 y que él negaba reconciliarse con la hija de Susy Díaz. Incluso le advirtió que si lo negaba ella iba a mostrar las pruebas en televisión.

¿Qué dijo Tessy Linda?

La bailarina mostró una serie de conversaciones comprometedoras en donde le pidió a Nestor Villanueva que aclare la situación porque los estaban vinculando en diferentes medios de comunicación. Ante su negativa e indiferencia con el tema, ella aceptó una entrevista con “Amor y fuego”.

“A mí me pusieron primero los cuernos”, dijo Tessy revelando que el fin de su relación se dio porque Nestor inició un romance con Flor Polo hace varios años atrás. “Es un tipo muy insistente y tiene la forma de hacerlo”, agregó.

“Que no diga que no me conoce, mucho menos que yo lo buscaba solo a él”, dijo la bailarina indignada con la indiferencia de Nestor Villanueva en el set de Magaly Medina, y agregó que ella no fue la culpable de la ruptura con la hija de Susy Díaz: “Acá es algo de a dos. Yo no soy la culpable. Yo no he roto un matrimonio. Ellos tenían problemas, ellos ya venían con sus cosas”.

Finalmente, ella consideró que su vínculo con él fue un error: “Yo le pedí a él que por favor no se me mencione porque quien empezó a buscarme fue él. Yo cometí un error al aceptarlo. Hubo sus cosas. Le puse el pare a esto y él continuó. No le tuvo miedo a nada. Él juraba que esto nunca iba a salir.”

Comunicado de Tessy Linda

La primera aparición de la bailarina en televisión fue por un comunicado en Instagram en donde le pidió a Nestor Villanueva que deje de buscarla.

“Desde diciembre tengo al señor Néstor Villanueva buscándome hasta el día de hoy, indicando que está soltero, que terminó su relación actual y no pensaba regresar con su esposa”, se lee en el mensaje.

“Este señor me busca insistentemente, mandándome captura de los lugares en los que trabajo, donde entreno, donde anfitriono”, agregó. Asimismo, ella pidió que cese el acoso y aseguró que, de lo contrario, mostraría pruebas. “Se está mencionado mi nombre como si yo lo buscara”, indicó.