Néstor Villanueva: Tessy Linda se presentará en “Amor y fuego” para mostrar pruebas

Néstor Villanueva se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que la bailarina Tessy Linda lo denunciara públicamente por acoso. El esposo de Florcita Polo no quiso desmentir a la mujer, quien además afirma que es su expareja. Este lunes 4 de abril, ella se presentará en el programa “Amor y fuego” para contar “toda su verdad”.

Todo empezó cuando salió a la luz el ampay de Néstor Villanueva con la también bailarina Sofía Cavero. El conductor de televisión Rodrigo González reveló que el cantante de cumbia tenía chats comprometedores con otra mujer. Se trataba de Tessy Linda.

Días después, el jueves 31 de marzo, el esposo de Flor Polo brindó una entrevista para “Magaly TV, la firme”. Allí se enteró que la bailarina emitió un comunicado en el que aseguraba que la buscaba insistentemente desde diciembre de 2021 y que le prometía que no pensaba reconciliarse con la hija de Susy Díaz. Incluso, le advirtió que si lo negaba, ella iba a mostrar las pruebas en televisión.

Tessy Linda anuncia entrevista exclusiva

El avance del programa “Amor y fuego” confirmó que Tessy Linda dará una entrevista exclusiva para mostrar pruebas en contra de Néstor Villanueva.

“Néstor quería recuperar a Flor, pero ‘¿tenía algo con nueva bailarina?”, se lee en el video. “Soy Tessy Linda y estaré con ustedes para contarles absolutamente toda mi verdad. Así que prepárense, nos vemos en ‘Amor y Fuego’”, se le escucha decir a la bailarina.

La denuncia de Tessy Linda

Tessy Linda contó cómo Néstor Villanueva la habría acosado. “Desde diciembre tengo al señor Néstor Villanueva buscándome hasta el día de hoy, indicando que está soltero, que terminó su relación actual y no pensaba regresar con su esposa. (...) Este señor me busca insistentemente, mandándome captura de los lugares en los que trabajo, donde entreno, donde anfitriono. (...) Se está mencionando mi nombre como si yo lo buscara. (...) No me involucren en un tema que él tiene que asumir como hombre y aprender a respetar cuando es no”, se lee en el anuncio.