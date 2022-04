Juan Víctor denuncia que Andrea San Martín no quiso entregarle a su hija pese a tener COVID-19

Juan Víctor Sánchez recurrió a “Amor y fuego” para hacer pública su denuncia de que Andrea San Martín no habría querido dejarlo a cargo del cuidado de su menor hija tras contagiarse de COVID-19, tal como lo anunciaron la exconductora y Sebastián Lizarzaburu en sus redes sociales hace unos días.

La pareja de influencers viajó a Chincha hace una semana para asistir a una fiesta en compañía de sus amigos. Fue en dicha celebración que un video de San Martín haciendo el famoso trend de Tiktok de Anitta al ritmo de “Envolver” se hizo viral en redes sociales. Se especula que fue en tal festejo en que la pareja contrajo coronavirus.

Frente a ello, el extripulante de cabina Juan Víctor Sánchez, alertado por el estado de Andrea, quien podría contagiar a su pequeña hija pese a estar aislada, declaró para “Amor y fuego” apenas tuvo oportunidad.

“Traté de comunicarme con ella, pero cualquier cosa que yo pueda decir lo va a tomar como una afectación psicológica. A pesar de que no le falto el respeto, obtuve repuesta de su abogado Wilmer Arica”, indicó la expareja de Andrea San Martín a reporteros del programa de espectáculos.

Mensaje de Juan Víctor hacia Andrea San Martín

El expiloto compartió las capturas de pantalla de la conversación que mantuvo con la exconductora por WhatsApp.

En el mensaje que le envió se leía: “Hola, Andrea. Buenas tardes, he tomado conocimiento que estás con COVID-19, muy al margen de los temas que me has emplazado, es importante separar el interés superior del menor y su seguridad. Soy, en este caso, la persona idónea para cuidar y atender a nuestra hija”.

“Solicito que me permitas recogerla y evitar exponerla al peligro de contagio, ya que para su edad aún no hay vacunas que la puedan proteger. Por favor, ordena se me entregue a Lara para cuidarla mientras superas este proceso. Superado el proceso, te la entregaré, ya que no quiero ser denunciado”, agregó líneas abajo.

Respuesta de Andrea San Martín

No obstante, fue el defensor legal de la exconductora de “La banda del chino”, Wilmer Arica, quien se comunicó a la brevedad para responderle a Juan Víctor sobre su pedido a Andrea. El abogado le expresó la negativa que habría tenido su patrocinada para entregarle a la pequeña.

“Respecto al mensaje que envió a mi patrocinada, debo preciarle que, debido a la situación que vienen atravesando y la ayuda psicológica que viene recibiendo mi clienta, no le resulta saludable por ahora ese tipo de comunicación”, empezó el especialista.