Grammy 2022, celebración de la música

En el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, los Premios Grammy 2022 abrieron con Anderson Paak y Bruno Mars, conocidos como Silk Sonic, el proyecto que iniciaron en el 2020. La dupla presentó el tema ‘777′ y, unos minutos después, Olivia Rodrigo salió al escenario con ‘Drivers License’, el primer sencillo de su carrera. Antes de su presentación, la cantante de 19 años había ganado ya su primer Grammy en la categoría mejor interpretación vocal pop solista.

Luego de los Óscar, los Grammy han sido uno de los premios más importantes de la industria del entretenimiento que retoman las ceremonias tras cambiar sus fechas por la variante ómicron. Previsto para enero, el evento de la Academia de la Grabación fue celebrado horas antes de la alfombra roja por figuras como Alejandro Sanz. “Larga vida a la música, su majestad. Celebrémosla siempre”.

Jon Batiste lideró las nominaciones con 11 postulaciones, seguido por Justin Bieber, Doja Cat y HER, que tuvieron ocho nominaciones. Sin embargo, las jóvenes estrellas de la música Billie Eilish y Olivia Rodrigo eran las favoritas en la categoría álbum del año.

Para esta edición, anunciaron un segmento dedicado a Ucrania. “Estamos desconsolados por la situación en Ucrania, pero todavía nos conmueve el espíritu resistente que se muestra allí todos los días”, expresó el director general de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr. en un comunicado. “Esperamos que el segmento inspire a nuestra audiencia mundial a involucrarse para apoyar estos esfuerzos humanitarios críticos”.

Además, el escándalo de Will Smith no quedó en el olvido. En el pre-show, LeVar Burton advirtió a los invitados. “Quiero advertirles a todos que nuestro próximo presentador es un comediante. Si saben a lo que me refiero. Permanezcan en sus asientos y mantengan sus manos quietas”.

Tony Succar en los Grammy

El peruano asistió a la gala de la Persona del Año en honor a Joni Mitchell el último viernes. Tony Succar, ganador del Grammy Latino, publicó en Instagram: “Leyendas musicales, ¡ídolos! @johnlegend, @herbiehancock , @jonbatiste, he notado que los más grandes muchas veces son los más humildes, ese es el ejemplo que todos tenemos que seguir. Qué experiencia tan increíble poder conocerlos aunque sea por unos segundos, la inspiración que me dan es impresionante. Jazz, R&B, soul… amo su esencia, su cultura, fusionar esto con lo latino es algo que define quién soy musicalmente”.

Succar estuvo nominado en la categoría mejor álbum latino tropical por su disco Live in Perú. El ganador de este año fue Rubén Blades por Salswing!, producción en la que trabajó junto con Roberto Delgado & Orquesta. También estuvieron nominados El Gran Combo de Puerto Rico y Gilberto Santa Rosa.

Tony Succar. El peruano estuvo nominado. Foto: difusión

Entre otros premios, antes de la gala televisada, con Origen, Juanes se alzó con el Grammy a mejor álbum latino de rock y la banda Foo Fighters obtuvo el Grammy a mejor interpretación de rock por ‘Making A Fire’. Al cierre de esta edición, ‘Leave The Door Open’ de Silk Sonic se llevó el premio a canción del año.