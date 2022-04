Ethel Pozo indignada por alza de precios: Hemos cambiado el menú por arverjas con mollejitas

Ethel Pozo evidenció su preocupación por la coyuntura política y económica que viene azotando al país, debido a la ola de protestas en diversas regiones contra el alza de precios de combustible, fertilizantes y alimentos.

En esa línea, el programa de este 4 de abril de “América hoy” tuvo una edición especial en la que diferentes reporteros realizaron enlaces en vivo para mostrar el desarrollo de las multitudinarias manifestaciones en varios puntos de la capital.

La hija de Gisela Valcárcel no fue ajena a la problemática de la población y se solidarizó con ella. Inclusive, reconoció que la producción del espacio televisivo que lidera tuvo que cambiar el menú del día para su secuencia de platillos a preparar, pues entendió que debían acomodarse al presupuesto de las madres de familia ante esta crisis nacional.

Por ello, decidieron cambiar de comida por una más económica y nutritiva, según comentó ‘La Pozo’.

Ethel Pozo revela que “América hoy” cambió el platillo de su bloque de comida

Minutos después, la compañera de conducción de Janet Barboza y Brunella Horna recalcó que nuestro país está atravesando uno de los peores momentos en su historia.

“Estamos viendo uno de los peores momentos de la historia de nuestro país, no solo la gasolina, sino los alimentos, entonces cómo podemos sobrellevar esto”, comentó en un inicio.

“ Incluso nosotros, en una programa que tiene cocina a diario, hemos tenido que cambiar nuestro menú porque no les puedo presentar una receta de pollo porque, ¿quién puede comprar el pollo? No puedo, impensable. ¿Carne? ¿Quién la va a comprar?”, señaló la conductora, mortificada.

Instantes posteriores, anunció que el plato de esta edición sería croquetas de arverjas con mollejitas guisadas, una receta “económica y nutritiva”.

Ethel Pozo hace pedido a Pedro Castillo

En el marco de las protestas de diversos gremios de transportistas por el incremento de precios en alimentos de la canasta básica familiar y gasolina, Ethel Pozo hizo un singular y contundente pedido al mandatario Pedro Castillo para que tome cartas en el asunto cuanto antes.