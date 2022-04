Ethel Pozo a Pedro Castillo: “Presidente, el pueblo tiene hambre, no alcanza”

Ethel Pozo envió un mensaje al presidente Pedro Castillo, durante la emisión de su programa “América hoy”, este lunes 4 de abril. La conductora se mostró preocupada por las protestas de los transportistas en su octavo día de paro a nivel nacional y por la subida de precios de los alimentos de la canasta básica.

¿Qué dijo Ethel Pozo?

La hija de Gisela Valcárcel reveló que tuvo que cambiar las recetas de su programa debido a que ya no puede incluir el pollo y otros alimentos que no están al alcance de la mayoría de familias.

“Ya no se cree en las palabras y promesas. En julio, va a cumplir un año. Presidente, el pueblo tiene hambre, no alcanza y la gasolina se eleva. Es imposible comer pollo, pescado, las verduras, entonces, no puede ser ajeno a lo que sucede en nuestro país. En el país nada se puede comer, solo papa con huevo, por eso vemos gente protestando”, aseveró la presentadora de América TV.

Ethel Pozo y Janet Barboza lamentan violencia en paro de transportistas

Ethel Pozo y Janet Barboza expresaron su indignación al difundir hechos de violencia entre entre un grupo de policías y transportistas. Las conductoras lamentaron que la protesta se salga de control en la carretera central.

“Estamos viendo los hechos terribles que se han registrado. Estamos viendo personas heridas, trifulcas, peleas, realmente de terror y el Perú convulsiona”, expresó Janet Barboza al informar que una persona resultó herida en plena vía pública.