“Esto es guerra” no se emitió por paro de transportistas: “Cumplan con garantizar seguridad”

“Esto es guerra” también se pronuncia ante la crisis que atraviesa el Perú. Así como varias figuras públicas, el reality de competencia tuvo un accionar ante el paro de transportistas y envió un comunicado de prensa en el que anunciaron esta noticia, entristeciendo a sus fieles seguidores.

¿Qué dice el comunicado de “Esto es guerra”?

El programa intenta brindar la seguridad pertinente a sus trabajadores y, ante los eventos delincuenciales que se vienen ejerciendo en medio del paro de transportistas, Pro TV envió la siguiente información:

“Hoy 4 de abril, no se emitirá el programa de competencia ‘Esto es Guerra’, debido a los hechos que se viven en el Perú. En su horario se emitirá un capítulo de la serie ‘Los Milagros de la Rosa’”, dijeron.

Asimismo, se solidarizaron con la situación del país: “En estos momentos difíciles, no podemos ser ajenos a nuestra realidad. Por ello, nos toca parar y pedirles a las autoridades que cumplan con garantizar la seguridad y bienestar de la población”.

Finalmente, anunciaron que este 5 de abril se reanudará la programación habitual: “Esperamos reencontrarnos el día de mañana, seguir acompañándolos, y mucho entretenimiento desde las 7.00 de la noche por las pantallas de América Televisión”.

"Esto es guerra" emite comunicado informando la ausencia del programa. Foto: Pro TV.

Manifestante se indigna con “América hoy”

Durante el programa de “América hoy”, el reportero se acercó a los manifestantes en el paro de transportistas y el entrevistado dio a entender que a las figuras televisivas no les afectaría económicamente.

“Claro, a ustedes no les afecta porque están bien pagados. Nosotros ganamos del día a día. Nos afecta el combustible, la canasta de primera necesidad. A ustedes no les afecta”, dijo muy enojado. Osvaldo Artiaga, el reportero del programa no dudó en responderle: “A mí tampoco me alcanza, señor, no solo les afecta a ustedes”.