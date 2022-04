Diana Sánchez admite no estar bien emocionalmente: “Me da vergüenza sentirme vulnerable”

Se apartó por un tiempo de las redes sociales y ahora explica por qué. Diana Sánchez recurrió a su perfil de Instagram para revelar a sus seguidores que, en las últimas semanas, no se ha sentido bien anímicamente, producto de los cambios repentinos en su vida y las fuertes noticias que tuvo que asimilar en tan poco tiempo.

Como se recuerda, su pareja Dan Guido fue diagnosticado con leucemia a fines del 2021, hecho que provocó un quiebre en la salud mental de la exchica reality.

“Dan en todo este proceso ya lleva casi seis meses, un poco menos, de seguir en su quimioterapia, de mejorar bastante. Él ha progresado un montón, pero todas estas cosas que han pasado en los últimos meses de todas maneras, con la fuerza que quiero que él mejore y algunos planes que han cambiado en nuestra relación, de cierto modo creo que me han afectado”, precisó la bailarina.

En esa línea, la exintegrante de “Reinas del show” contó que se dio cuenta que tenía síntomas de depresión y fue debido a ello que optó por tomar ayuda psicológica.

“ Me comencé a dar cuenta que no quería salir de la cama, que estaba triste, que no quería hacer nada (...) luego se comenzó a poner peor, como que estaba aburrida de todo (...). Me di cuenta de esta sensación de tristeza, melancolía, falta de energía, qué me pasa, esta no soy yo y no disfrutaba nada ”, relató la figura de TV.

Diana Sánchez padece trastorno mental

Gracias a que entendió que este tipo de conductas no eran normales, Diana Sánchez decidió buscar ayuda profesional. Fue ahí cuando su doctora la diagnóstico con depresión.

“Muchos de ustedes saben que yo tengo un tratamiento de ansiedad hace un tiempo y hablé, conversé con mi doctora”, señaló la exintegrante de “Combate”.

“Fue claramente una conversación que me hizo entender que estoy en un proceso de depresión y obviamente a veces es complicado compartir eso porque, en mi caso, me da un poco de vergüenza sentirme vulnerable ”, agregó.

Diana Sánchez cuenta que inició tratamiento para tratar su afección

Sin embargo, a la fecha, la influencer está recibiendo tratamiento para superar la enfermedad y agradeció a sus fanáticos por brindarle la confianza para poder abrirse a ellos.

“He comenzado un tratamiento para poder sentirme mejor y gracias a Dios estoy comenzando a sentir poquito a poquito una gran diferencia entre hace algunas semanas y estos últimos días”.

Canales de ayuda

Si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil, siente que nada tiene sentido o no le encuentra salida a la situación por la que atraviesa, llame gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país ingrese aquí (https://www.telefonodelaesperanza.org/).