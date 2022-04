Dayanita revela que podría abrir su cuenta en OnlyFans: “Siempre lo tuve en mente”

Dayanita se ha convertido en una de las figuras de la farándula más populares del medio artístico. La actriz cómica ha acumulado un extenso grupo de fans y cuenta con miles de seguidores en redes sociales, es por esto que incluso ha considerado abrir una cuenta de OnlyFans.

La artista de JB en ATV protagonizó una divertida y singular entrevista con el youtuber ChiquiWilo, donde reveló que se encuentra dispuesta a responder el pedido de sus fanáticos e incursionar en la famosa plataforma de contenido por suscripción.

¿Dayanita abrirá OnlyFans?

Dayanita aseguró que ya había pensado iniciar en dicha red, pero aclaró que, de hacerlo, no competiría con Fátima Segovia. Del mismo modo consideró que existe un público para todos e incluso se animó a invitar a sus fanáticos a respaldarla en caso decida concretar dicho plan.

“La verdad siempre tuve en mente abrir un OnlyFans , pero no me operé porque quiero hacer competencia con alguien, cada quien tiene lo suyo. Fátima es un chica muy atractiva (...) Si yo llegara a abrir mi OnlyFans, si llegara a pasar, bienvenidos sean todos los que se quieran sumar”, expresó la famosa comediante en dicha conversación.

Revela por qué se sometió a arreglo estético

Dayanita también habló sobre su reciente cirugía estética de aumento de senos. Ante la pregunta del youtuber, decidió contar el motivo que la llevó a decidir operarse.

“Antes no quería operarme, hacerme nada y después tomé la decisión. Me hice una pequeña operación, no muy fuerte. Me operé para verme bien y verme mejor, porque yo quería”, aseguró la figura de JB en ATV.