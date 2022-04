Danna Paola y Alex Hoyer: cantante confirmó su relación con la reconocida artista

Alex Hoyer estuvo en un evento en México donde abrió su corazón y contó diversos detalles de su vida privada, así como de su situación sentimental. El joven cantante aprovechó la oportunidad para hablar de su vínculo con Danna Paola, con quien lo han relacionado en diversas oportunidades.

El matutino de Imagen Televisión, Sale Sol, fue el medio elegido para que el intérprete de 24 años revelara lo que ya era un secreto a voces: su relación con la actriz de “Élite”.

“ No es que queramos esconder absolutamente nada, no se trata de eso. Para nosotros mantener privado algo que se dio tan natural y algo que valoramos muchísimo es mega importante porque de pronto hay muchos comentarios como ‘¿por qué lo escondemos?’, pero en realidad es mantener algo privado” , dijo Hoyer.

Pese a que nunca quisieron hablar de lo que tenían, el cantante de Catching fire hizo énfasis que nunca negaron la relación, sino que tiene un absoluto respeto por su vida íntima. “Es bonito tener algo de privacidad en ese aspecto, sobre todo porque es muy personal”, compartió el intérprete nacido en Los Ángeles, California.

Danna Paola y Alex Hoyer en Ibiza. FOTO: Instagram

Los rumores en torno a la relación entre Hoyer y Danna Paola surgieron a mediados del 2021, cuando se les vio juntos en unas vacaciones que hicieron en Ibiza. La noticia se volvió viral luego de unas instantáneas difundidas por @lachismeriamx, donde se veía a la pareja dándose un beso mientras disfrutaban del sol y la playa.

A pesar de las evidencias, la estrella pop mexicana declaró que no tenía un noviazgo con el exconcursante de “La Voz”. Pese a ello, en una conversación con “Ventaneando” resaltó la gran admiración que sentía por Alex, sin dejar de mencionar lo talentoso que le parecía.

La última vez que se dejaron ver en público fue en diciembre del 2021, cuando Hoyer estuvo en México. Él mencionó que no estaba seguro si colaboraría musicalmente con Danna Paola, pero que “estaba allí para apoyarla”. “Es una gran artista, mejor persona. La estamos pasando muy bien, nos estamos entendiendo muy bien”, declaró en “Venga la Alegría”.

Sin embargo, no todos los comentarios sobre la pareja han sido positivos, ya que en la red muchos seguidores de la cantante de “Sodio”, y muchas revistas del país azteca, creyeron que Alex se estaría aprovechando de la fama de la mexicana.

A pesar de lo que muchos pensaron, Danna Paola salió a defender su integridad a través de su cuenta en Twitter, negando cualquier tipo de maltrato por parte de Alex Hoyer.

Danna Paola arremete contra revista en Twitter. FOTO: Twitter