Manifestante se indigna con “América hoy”: “A ustedes no les afecta porque están bien pagados”

“América hoy” estuvo cubriendo el paro de transportistas que dio inicio este 4 de abril y, mientras un reportero entrevistaba a los manifestantes, uno de los involucrados aprovechó para dar a conocer su incomodidad en vivo frente al gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, Ethel Pozo, Brunella Horna, Janet Barboza y Edson Dávila no esperaron que este personaje arremetiera contra ellos también.

¿Qué dijo el manifestante en “América hoy”?

Durante el programa de “América hoy”, el reportero se acercó a los manifestantes en el paro de transportistas y el entrevistado dio a entender que a las figuras televisivas no les afectaría económicamente.

“Claro, a ustedes no les afecta porque están bien pagados. Nosotros ganamos del día a día. Nos afecta el combustible, la canasta de primera necesidad. A ustedes no les afecta”, dijo muy enojado. Osvaldo Artiaga, el reportero del programa no dudó en responderle: “A mí tampoco me alcanza, señor, no solo les afecta a ustedes”.

“América hoy” capta el escape de un detenido

Durante la mañana, la Carretera central se descontroló y hubo varios manifestantes detenidos; sin embargo, uno de ellos pudo escapar del patrullero y aprovechó la aglomeración de las personas para escabullirse. Los efectivos intentaron atraparlo, pero no lo lograron.

“Acaban de detener a una persona y la gente está protestando. Se acaba de salir la persona que han detenido”, señaló. “¡Uy! se escapó”, exclamó Janet. “Esta protesta está saliendo de control, vamos a ver cómo estos enfrentamientos se agudizan entre la población y la policía”, agregó sorprendida por los hechos.

Janet Barboza reacciona ante los heridos

El paro de transportistas se plafinicó con el objetivo de reclamar pacíficamente al gobierno por el alza de alimentos y por el precio del combustible. Esta protesta se salió de control luego de que los manifestantes no acataran las indicaciones. La conductora de “América hoy” quedó sorprendida al ver las imágenes en vivo.

“Estamos viendo hechos realmente terribles que se han registrado hace una hora. Estamos viendo cómo hay personas heridas, trifulcas con la policía, realmente de terror. El Perú convulsiona y nada está al alcance (de los bolsillos)”, expresó indignada.