Rodrigo González responde a Mónica Cabrejos: “Una desgracia no se usa para marquetear”

Rodrigo González dice lo que piensa y tampoco tiene ningún problema en responderle a nadie que intente tildarlo con algún calificativo por dar su punto de vista frente a los temas coyunturales que van apareciendo en la pantalla chica peruana.

En esta oportunidad, el presentador utilizó su cuenta oficial de Twitter para contestar a la comunicadora Mónica Cabrejos, quien la noche del sábado 2 de abril aprovechó su espacio en el programa “Al sexto día” para criticar a todas aquellas personas que dudan de su versión y calificarlas como “machistas” y “misóginas”.

En ese sentido, la psicóloga afirmó: “He tenido la valentía y el valor de ser, con mi 46 años, una de las pocas mujeres que confiesa públicamente que ha sido drogada y violentada sexualmente. La violencia no solamente tiene que ver con los golpes hacia una mujer. Una forma de violencia es drogar a una persona (hasta) que pierde el conocimiento (...)”.

¿Qué dijo Rodrigo González?

Luego de escuchar sus palabras, el también influencer Rodrigo González no dudó en volver a hacer valer su opinión de la manera más directa que le caracteriza.

Publicación de Rodrigo González. Foto: Captura de Twitter de Rodrigo González

Es por ello que escribió: “Ahora resulta que expresar libremente mi opinión que es que una desgracia no se utiliza jamás para marquetear un libro es ser misógino. Vaya ligereza de esta misándrica oportunista que va de empoderada, pero carece de sororidad de decir quién fue y así proteger a otras mujeres”.

Jonathan Maicelo critica a Rodrigo González

El deportista Jonathan Maicelo alzó su voz de protesta contra el presentador de televisión Rodrigo González porque tiene un mal concepto de él y su trabajo en una entrevista que tuvo para el canal de YouTube “¿Tú quieres show?”.

“Lo que pasa es que no me gustan los chismosos", dijo Jonathan Maicelo. Foto: Chiqui Wilo/captura, Rodrigo González/Instagram

En ese sentido aseguró que entre él y Beto Ortiz prefería al último: “Lo que pasa es que no me gustan los chismosos. Me llega al Chómpiras la gente a la que le gusta hablar de las jermas y ese compadre es una lacra, le gusta hablar mal de las mujeres”.