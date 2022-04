Raphy Pina: Fiscalía de Puerto Rico lo acusa de brindar declaración falsa

Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, atraviesa una difícil situación luego de que se le culpara de posesión ilegal de armas. Sin embargo, el caso del empresario es aún más complicado, ya que la fiscalía federal en Puerto Rico lo acusa de proporcionar declaraciones falsas sobre sus millonarios ingresos.

De acuerdo al diario boricua El nuevo día, los fiscales María Montañez y José Ruiz firmaron una moción donde indica: “toda empresa que genere más de 3 millones de dólares tiene la obligación de rendir un informe anual ante el Departamento de Estado de Puerto Rico con estados financieros auditados por un contable público autorizado”, algo que el equipo del productor no hizo de manera adecuada.

El puertorriqueño declaró que sus ganancias no excedieron los US$ 3 millones en 2019. Sin embargo, la Hacienda de Puerto Rico asegura lo contrario porque su corporación ingresó más de US$ 16 millones durante el año en mención.

Raphy Pina está en libertad, pero bajo la modalidad de restricción domiciliaria. Foto: Foto: Raphy Pina/Instagram.

Fiscalía denuncia a empresario

Ante la supuesta declaración falsa, la Fiscalía procedió a denunciar al productor musical ante el Tribunal Federal en San Juan. “Para que el juez lo tome en consideración como factor al momento de decidir qué tipo de sentencia le impondrá a Pina Nieves, en una vista que, al momento, está pautada para el 18 de abril”, precisa el medio.

Raphy Pina formó una familia con Natti Natasha. Foto: Raphy Pina/Instagram.

¿Qué dijo la abogada de Raphy Pina?

La abogada de Raphy Pina, María Domínguez, aseguró que todo fue un error de los encargados de presentar sus informes a la Hacienda. “Debido a las exigencias de correr varios negocios, el señor Pina Nieves depende de empleados y contables profesionales y asesores que administran sus asuntos financieros y corporativos”, explicó a El nuevo día.

Además, la letrada detalló que la declaración anual ya fue corregida. “Tan pronto como esa información fue comunicada por la abogada, se ordenó a los contadores que presentaran un informe anual enmendado ante el Departamento de Estado de Puerto Rico y que corrigió esta información”, acotó.