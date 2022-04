Premios Grammy 2022: Olivia Rodrigo ganó el reconocimiento a mejor artista nuevo

¡Fue su noche! Olivia Rodrigo se lució en los Premios Grammy 2022, desde que apareció en la alfombra roja de la ceremonia. La cantante, quien hace poco estrenó dos nuevas canciones en el documental que grabó para la plataforma Disney+, se llevó tres premios de los siete a los que estaba nominada.

¿Qué categorías ganó Olivia Rodrigo en los Premios Grammy 2022?

Olivia Rodrigo era una de las favoritas del público y la Academia para llevarse, al menos, una estatuilla a casa. No obstante, la cantante de 19 años, nacida en Estados Unidos, logró imponerse en tres categorías. La primera fue mejor interpretación vocal pop solista y obtuvo el reconocimiento máximo por su canción “Drivers License”.

Más adelante, la cantante ganó en la categoría artista nuevo en los Premios Grammy 2022. En esta sección, se enfrentó a otras nuevas propuestas musicales como Japanese Breakfast, Saweetie, Baby Keem, Arooj Aftab, Finneas, Arlo Parks, Kid Laroi, Glass Animals y Jimmie Allen.

Al momento de recibir el premio de las manos de Dua Lipa y Megan Thee Stallion, la cantante agradeció por la oportunidad, el apoyo de sus seres queridos y el amor que sus fanáticos le han demostrado en este breve tiempo.

Lo mismo sucedió cuando su disco ‘‘Sour’’ ganó en la categoría álbum vocal pop. Otro momento interesante de la noche fue cuando Olivia y Taehyung de BTS se mostraron cercanos.

Taehyung y Olivia Rodrigo fueron tendencia por actuación en los Grammy 2022. Foto: captura CBS

Estas son todas las categorías en las que participó:

Álbum del año - “Sour”

Mejor videoclip - “Good 4 U”

Canción del año - “Drivers License”

Mejor álbum vocal de pop - “Sour” - Ganó

Mejor artista nuevo - Ganó

Mejor interpretación vocal pop solista - “Drivers License” - Ganó

Grabación del año - “Drivers License”

¿Qué había dicho la cantante antes de su aparición en los Premios Grammy?

Horas antes de presentarse a la gala, Olivia Rodrigo tuvo una entrevista exclusiva con CBS. En esta conversación, la intérprete de “Traitor” se animó a contar su experiencia al componer canciones de desamor y enojo.

“Siempre he estado obsesionado con las canciones de desamor. Honestamente, escribí canciones de desamor antes de tener novio. Y siempre he estado obsesionada con ese sentimiento. Creo que no hay nada más doloroso para un ser humano que ese sentimiento de pérdida. Después de escribir una canción, no hay mayor euforia que esa. Así que estoy como, ‘Oh, logré algo. Y lo hice muy bien. Y lo hice lo mejor que pude. Y tomé estos sentimientos desordenados y, con suerte, hice algo hermoso con eso’”, afirmó.