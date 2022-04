Premios Grammy 2022: Bad Bunny gana el premio al mejor álbum urbano

Bad Bunny acaba de recibir un nuevo reconocimiento dentro de la industria musical. El cantante puertorriqueño, quien tuvo que detener una de sus presentaciones en Miami para meditar en el escenario, vuelve a representar al reguetón en un evento tan importante con un premio por su último álbum “El último tour del mundo”.

Bad Bunny en los Premios Grammy 2022

Durante la ceremonia no televisada de la 64 edición de la premiación, el más reciente disco de Bad Bunny, “El último tour del mundo”, fue escogido por la Academia de la Grabación como el mejor álbum urbano.

Como ya se sabe, el artista latinoamericano se enfrentó a artistas como Rauw Alejandro con su producción “Afrodisíaco”, J Balvin y su “José”, Karol G con “KG0516″, Alex Cuba con su álbum “Mendó” y finalmente Kali Uchis con “Sin miedo”.

Cabe mencionar que esta es la segunda vez que Bad Bunny se apodera de esta categoría. El año pasado, el cantante fue premiado también por el mejor álbum urbano por su disco “YHLQMDLG”.

¿Hay algún peruano en los Premios Grammy 2022?

Para felicidad de nuestro país, uno de los favoritos de esta edición de los Grammy, dentro de la categoría mejor álbum tropical, tuvo a Tony Succar. Esta categoría fue premiada en la ceremonia no televisada. El artista peruano competía con su disco “Live in Perú”. No obstante, el ganador final fue Rubén Blades.

“No ganamos, mi gente, pero solo quiero agradecer a todos, a todos los nominados. Rubén Blades es Rubén Blades. (...) Los quiero, mi gente, vamos a seguir disfrutando”, comentó el músico en un video para su cuenta de Instagram.

Luego de haber compartir minutos con artistas como John Legend, Herbie Hancock y Jon Batiste, Succar se animó a compartir un mensaje en sus redes: “He notado que los más grandes muchas veces son los más humildes. Ese es el ejemplo que todos tenemos que seguir. Qué experiencia tan increíble poder conocerlos aunque sea por unos segundos. La inspiración que me dan es impresionante. Jazz, R&B, soul, amo su esencia, su cultura. Fusionar esto con lo latino es algo que define quién soy musicalmente”.