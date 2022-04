‘Gato’ Cuba compartió fotos de los distintos viajes que ha realizado junto con su hija

Rodrigo Cuba vuelve a ser noticia luego de compartir las fotos que tomó en algunos de los viajes que realizó con su menor hija. Lo que más llamó la atención es que estas imágenes llegan luego de que Anthony Aranda revelara que no pudo viajar con la niña al extranjero junto con Melissa Paredes porque “no obtuvieron los permisos necesarios”.

¿Qué dijo Rodrigo Cuba sobre las declaraciones de Anthony Aranda?

A través de sus redes sociales, Rodrigo Cuba subió una imagen de un collage de fotos que armó en su refrigeradora, inspirado en los viajes que ha realizado con su menor hija. Si bien el futbolista no agregó ningún mensaje a su breve publicación, los usuarios empezaron a debatir sobre la posibilidad de que se trate de una indirecta para Anthony Aranda.

Rodrigo Cuba ha viajado a diferentes ciudades del mundo con su menor hija. Foto: Instagram

Días antes, las cámaras de “Amor y fuego” llegaron hasta un evento deportivo en donde Cuba participó para poder obtener su opinión sobre lo último que dijo el bailarín ‘Activador’. “No voy a entrar en dimes y diretes. Esos temas de mi hija los converso con su mamá y lo quiero dejar así”, fue el mensaje breve que compartió con las cámaras del programa.

¿Qué es lo que había dicho Anthony Aranda sobre la menor hija de Rodrigo Cuba?

Anthony Aranda se animó a responder varias de las preguntas que sus seguidores le hicieron por medio de una caja de consultas en Instagram. Un usuario le escribió: “¿Por qué no invitas de viaje a Melissa, es verdad que es porque no tienes plata?”.

Ante esto, el coreógrafo respondió: “Bueno, una de las cosas que más me gusta es viajar, siempre viajo. Y sí, sí la he invitado, pero lamentablemente no nos dieron el permiso. Queríamos irnos a Disney con la princesa, pero, bueno, ya habrá oportunidad”. De esta forma, empezaron los rumores de que Rodrigo Cuba no deseaba que su pequeña viajara con su exesposa y la nueva pareja de esta.