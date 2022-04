Mauricio Diez Canseco contraerá matrimonio con la modelo cubana Lisandra Lizama

¡Boda a la vista! El dueño de la cadena de restaurantes Rústica, Mauricio Diez Canseco, suele mantener su vida romántica en perfil bajo, sin embargo, ahora se muestra más enamorado que nunca de la modelo Lisandra Lizama, y por ello, este 10 de abril contraerá matrimonio con la también actriz, en una ceremonia en La Habana, conocida también como ‘La isla del encanto’.

La cantante de 26 años Lisandra Lizama Valido y el popular ‘Brad Pizza’ se habrían enamorado cuando el empresario empezó a radicar en dicha ciudad, incluso desde antes de la pandemia. Se conocieron durante los ensayos de “Las chicas doradas”, donde la joven previamente había quedado seleccionada junto a otras compañeras para el lanzamiento internacional de la marca.

Lisandra Lizama es la modelo cubana que se robó el corazón de Mauricio Diez Canseco. Foto: Lisandra Lizama/Instagram

Como se recuerda, el Mauricio Diez Canseco ya estuvo casado con la bailarina Daysi Ontaneda, con quien protagonizó varios escándalos, y también con la modelo Antonella De Groot.

Mauricio Diez Canseco habla sobre su amistad con Daylin Curbelo

En 2014, un escándalo remeció Chollywood y todo ocurrió dentro de una de las sedes del restaurante de Mauricio Diez Canseco. Resulta que la cantante de salsa Daylin Curbelo tuvo una acalorada conversación con el pizzero, quienes recientemente habían terminado su relación. “Yo vine a cantar, no vine a ser parte del show de nadie. Me sientan en una mesa a encararme cosas que no me importan (...) Yo no soy ya parte de tu show”, dijo la artista frente a cámaras de televisión y luego rompió una copa de vidrio.

‘Brad pizza’ fue captado por seguidores de Instarándula en uno de sus locales mientras se presentaba Daylin Curbelo. Foto: Difusión, Mauricio Diez Canseco/Instagram

Este momento quedó registrado como uno de los más épicos en la farándula peruana. No obstante, los años han pasado y ahora ambos han limado asperezas. “Con Daylin seguimos juntos en la parte artística. El amor continúa, pero es de otro nivel. Soy su fan número uno. No me canso de ver sus shows”, dijo Diez Canseco en una entrevista al programa “Al Sexto Día”.

Mauricio Diez Canseco comenta cómo le va en su negocio tras la pandemia

A sus 57 años, el empresario Mauricio Diez Canseco se encuentra fuera del ojo de la farándula, sin embargo, en febrero de este año, las cámaras de Magaly TV lo buscaron para saber cómo le va al personaje de Chollywood. Durante la entrevista, Diez Canseco recordó que fue la ‘Urraca’ quien lo dio a conocer en el mundo del espectáculo local. “Magaly descubrió una historia de dos mujeres y un pizzero y sin querer desperté en el mundo de la televisión”, comentó.