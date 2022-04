Magaly Medina reacciona al ver que una mujer le baila a su esposo Alfredo Zambrano

Magaly Medina ha tenido —en pocas palabras— una fiesta patronal por motivo de su cumpleaños. Al menos así lo ha dejado ver a través de sus redes sociales, donde ha mostrado cada una de las celebraciones que compartió con sus familiares, amigos muy allegados y su esposo Alfredo Zambrano.

El pasado jueves 31 de marzo, la conductora de “Magaly TV, la firme” cumplió 59 años de edad y no solo planificó varias reuniones, sino que fue sorprendida por su pareja, un conocido notario, con un lujoso festejo. El fin de semana enrumbaron a Miami para alejarse del estrés de Lima.

En la ciudad de Estados Unidos la también influencer Magaly Medina visitó un club nocturno en compañía de su esposo Alfredo Zambrano y otros amigos. Lo que llamó la atención es que estuvieron sentados al costado de uno de los podios donde había una bailarina a la que no estaba viendo su compañero de vida. “Le dije a mi esposo: ‘Puedes mirar, cielo... no pasa nada’”, contó Medina.

Magaly Medina critica el nuevo emprendimiento de Josimar

El programa “Magaly TV, la firme” compartió un reportaje del negocio que ha emprendido el cantante Josimar Fidel en los Estados Unidos, donde se fue a radicar para cumplir el sueño americano.

Es por ello que la presentadora Magaly Medina no dudó en opinar que, a lo mejor, su trabajo como artista no era tan rentable como parecía: “Parece una huancaína aguada. El ceviche es pescado fresco y en el instante hay que exprimir los limones, no es para envasar. No es que sea ave de mal agüero o que le quiera pinchar el globo, pero no creo que funcione, lo dudo muchísimo”.

Magaly Medina se burla del baile de Christian Domínguez

La conductora Magaly Medina mostró un video comparativo de las fiestas de cumpleaños que le hicieron la locutora radial Karla Tarazona y el cumbiambero Christian Domínguez a su pequeño hijo Valentino por su cumpleaños número seis, sin dejar de resaltar el cariño del artista.

Sin embargo, no todo fueron halagos, debido a que no le gustó el espectáculo que dio al vestirse de Spiderman. En ese sentido, aseguró: “Este Spiderman no sabe hacer ninguna acrobacia; además de bailar ‘El gusano’, no sabe hacer nada, mejor hubiera traído un muñeco o un inflable, no sabe hacer de Spiderman, no sabe ni trepar la ventana, es que creo que nunca ha tenido esquina”.