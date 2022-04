Korina Rivadeneira sobre su matrimonio con Mario Hart: “Algunas cosas se van enfriando”

Korina Rivadeneira solo tuvo halagos para Mario Hart, su esposo desde hace cinco años y con quien espera su segundo bebé. La modelo venezolana conversó con Natalie Vértiz para el programa “Estás en todas” y hablaron de detalles íntimos de su convivencia en matrimonio.

La extranjera comentó que el ex chico reality es una persona engreidora y bondadosa. “Podrá tener sus defectos, pero como ser humano, como esposo me apoya en todo. Yo siento que tengo a la mejor persona del mundo a mi lado, la persona que yo necesito”, expresó la joven.

Mario Hart y Korina Rivadeneira felices juntos. Foto: Korina Rivadeneira / Instagram

Destacó que entre ambos se ayudan mutuamente y han aprendido que el amor es más importante que las adversidades que podrían pasar. “Me apoya, siempre está conmigo, me defiende como no tienes idea”, agregó.

¿Relación de Korina y Mario no marcha bien?

Reveló también que no todo es color de rosa. “ Algunas cosas se van enfriando naturalmente, como por ejemplo, la vida más íntima. Me imagino que es normal”, resaltó Korina Rivadeneira.

Ante esto, Natalie Vértiz aprovechó en darle un consejo. Como se recuerda, ella pasó por la misma situación tras casarse con Yaco Eskenazi, exconductor y exintegrante de “Esto es guerra”.

“No te preocupes, amiga, ya encontrarán el momento de calor”, dijo entre risas. “Ya los encontré, pero duró poco”, respondió la modelo.

Korina Rivadeneira prepara la llegada de su segundo bebé

Korina Rivadeneira y Mario Hart esperan su segundo bebé. En la última semana de marzo, la modelo realizó una pequeña reunión donde reveló su sexo.

En el video que ambos compartieron, anunciaron que será un varón. “Todos ustedes me dijeron que sería niño y así fue, ¡son lo máximo! ¿Cómo me siento? Dios me bendice de las formas más lindas, primero una niña y ahora un niño”, redactó en una publicación de Instagram.

“Estoy segura de que será como yo, así como estaba segurísima que Lara sería igual a Mario. Ya verá, y estoy hablando de personalidad también. Ya me toca un minimí. ¡Lo justo!”, agregó Rivadeneira.