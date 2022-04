Jonathan Maicelo sobre Rodrigo González: “Le gusta hablar mal de las mujeres”

Los formatos de talks show están tomando relevancia en diversos canales de YouTube. Uno de los más populares es el del youtuber Chiqui Wilo: “¿Tú quieres show?”. Entre sus más recientes invitados está Jonathan Maicelo, a quien le preguntó sobre temas polémicos e, inesperadamente, sobre Rodrigo González.

En una parte de la entrevista, el ‘Rocky de los Barracones’ tuvo que elegir entre dos figuras televisivas. “¿’Peluchín’ o Beto Ortiz?”, preguntó Chiqui Wilo. Maicelo sin dudarlo respondió: “Beto Ortiz, pues, él es periodista; el otro, ya tú sabes”.

¿Qué dijo Jonathan Maicelo sobre Rodrigo González?

“¿Has tenido algún problema con ‘Peluchín’?”, preguntó rápidamente el youtuber. El boxeador arremetió contra el conductor de “Amor y fuego”. “Lo que pasa es que no me gustan los chismosos. Me llega al chompiras la gente a la que le gusta hablar de las jermas y ese compadre es una lacra, le gusta hablar mal de las mujeres”, dijo en un comienzo.

Luego especificó si es que había escuchado hablar al compañero de Gigi Mitre mal de alguna mujer. “Las pocas veces que he visto cositas, reseñas de él. Yo no veo televisión casi, pero sí veo noticieros, y por ahí veo en mi Instagram o en TikTok y salen comentarios negativos de él a una mujer y esa hu*** me llega al chompiras”, expresó indignado.

Jonathan Maicelo reveló que rechazó formar parte de “Combate”

Alrededor de los 2013, el reality “Combate” era uno de los programas favoritos de los peruanos, agrupaba a personaje polémicos y los hacía competir. Jonathan Maicelo era una opción que tanto “Esto es guerra” como “Combate” querían tener dentro de su set, al punto de ofrecerle una jugosa cifra; sin embargo, el boxeador nunca aceptó y aquí te explicamos el porqué.

Jonathan Maicelo se paseó por "Combate" y "Esto es guerra", pero solo como parte de la promoción de sus proyectos. Foto: Jonathan Maicelo /Facebook, Combate/Facebook