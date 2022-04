Grammy 2022: Olivia Rodrigo llevó una intérprete de lengua de señas a la alfombra roja

Olivia Rodrigo tuvo una gran aparición por la Alfombra Roja de los Grammy 2022 y no solo por el deslumbrante vestido que lució, sino por el gran gesto que tuvo en la previa a esta ceremonia. La cantante se llevó los elogios de todos sus fans al llevar a una intérprete de lengua de señas a esta gala para que la acompañe mientras brindaba sus entrevistas.

Como era de esperarse, un sinfín de seguidores, como Marlee Matlin, aplaudieron el gesto a través de las redes sociales.

¿Qué dijeron sus seguidores?

La pasarela de Olivia Rodrigo por la Alfombra Roja de los Premios Grammy 2022 llamó la atención al mostrarse acompañada de una intérprete de lengua de señas.

“Olivia Rodrigo trae un intérprete de lengua de señas para sus entrevistas, es una reina inclusiva de los #GRAMMY”, mencionó una de sus fans en Twitter.

“Podría llorar al ver a @oliviarodrigo hablar en la alfombra roja y tener un intérprete de lengua de señas con ella”, sostuvo otra internauta.

Asimismo, la estrella de “Coda”, Marlee Matlin, agradeció a la cantante por dicho gesto: “¡Gracias @oliviarodrigo por tener un intérprete de ASL contigo en la alfombra roja! ¡Tú molas!”.

Olivia Rodrigo ganó en tres categorías de los Premios Grammy 2022

La nueva sensación del pop, Olivia Rodrigo, resultó flamante ganadora de tres categorías de los Premios Grammy 2022. Obtuvo el reconocimiento a la artista revelación, al mejor álbum pop vocal por “Sour” y mejor actuación pop en solitario por “Driver’s license”, canción que interpretó en el escenario de la MGM Garden Arena de Las Vegas.

Cabe mencionar que, En esa categoría, se impuso sobre Billie Eilish (Happier Than Ever), Ariana Grande (Positions), Justin Bieber (Anyone) y Brandi Carlile (Right on Time).