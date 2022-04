¿Qué fue de la vida de Georgette Cárdenas, la reportera de Combate?

Hace aproximadamente una década, uno de los realities que daba la hora en la televisión peruana era Combate, emitido por ATV. Dentro del programa, uno de los personajes favoritos por la audiencia, aparte de los competidores y conductores, era la reportera Georgette Cárdenas, quien había logrado conectar con el equipo. Antes de agarrar el micrófono, la modelo estuvo en el mundo del anfitrionaje por ocho años y este fue su trampolín para ingresar a la pantalla chica.

Entrevistaba por los pasillos del canal a personajes como Vania Bludau, Zumba; bromeaba con Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, incluso también llegó a bailar dentro del set como cuando le dio la bienvenida al actor argentino Nicolas Maiques. Sin embargo, el tiempo pasó y tras el fin de Combate, la conductora migró a otros programas.

Georgette Cárdenas reveló que sufrió de desórdenes alimenticios

La figura televisiva Georgette Cárdenas no se alejó de la pantalla chica luego del término de Combate, sino que tuvo la oportunidad de conducir el programa “Espectáculos” y “Está cantado” en Panamericana, asimismo tuvo apariciones en diferentes shows como “Fábrica de sueños” y “Chollyshow”.

Sin embargo, en 2018 reveló una noticia que remeció Chollywood, y es que Georgette comentó que sufrió por 13 años de bulimia, un trastorno alimenticio, pero que gracias a la ayuda profesional y mucho esfuerzo pudo superarlo.

“Estuve con bulimia desde los 13 hasta los 26 años. Mis papás no sabían nada. No se daban cuenta. Lo que llegó al tope fue que mi mamá quedó enferma y un día en el hospital me dice que la ayude a ir al baño y yo no podía levantarla porque no tenía fuerza” , comentó.

La influencer dijo que la razón por la que cayó en esta enfermedad fue porque desde su infancia no se sentía cómoda con su peso. “Tenía muchas complicaciones en el estómago, no podía defecar, las uñas estaban débiles, paraba cansada, sufría de migraña, tenía mal humor y cuando empecé a ir a la psicóloga curé otras cosas y empecé a sanar la bulimia” , agregó.

Georgette Cárdenas señaló el motivo de contar esta experiencia personal fue con el fin de que otras jóvenes que aspiran a ser modelos no atraviesen por la misma situación.

Georgette Cárdenas en la actualidad

Se considera una mujer que sabe lo que quiere, decidida a cumplir sus objetivos y muy empoderada, por eso, después de mucho esfuerzo, logró convertirse en arquitecta de interiores, al pagar ella misma su carrera, y cuenta con su propio estudio de interiorismo, remodelaciones integrales y decoración llamado Movlet Interior.

“Una de los momentos de felicidad que llenan mi vida, es cuando veo uno de mis diseños terminado. Ufff es la gloria. Amo esto, porque directo pasa a foto, video, etc. Espacios con la esencia de cada cliente, eso es lo que me gusta. Que tu casa o proyecto hable”, comentó en una de sus publicaciones demostrando su pasión por su trabajo.

Georgette Cárdenas logró abrir su propio estudio de interiorismo. Foto: Georgette Cárdenas/Instagram

Asimismo, es una próspera empresaria y ha logrado crear nuevos emprendimientos en el rubro de la moda y la gastronomía, enfocado en una alimentación saludable. También se mantiene activa en sus redes sociales, principalmente Instagram, donde cuenta con más de 150.000 seguidores y muestra su día a día. Finalmente, también demuestra su amor por los animales con sus dos perritos, a quienes considera como sus hijos: Tekila Maravilla y Enano Pirata.